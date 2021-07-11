Пассажирам не хватило мест в поезде "Интерсити": вспыхнул скандал

В сети распространилась новая скандальная история относительно работы "Укрзалізниці". Недавно пассажиры, заранее купившие билеты на поезд "Интерсити" №731 сообщением Запорожье – Киев, не смогли занять свои места, потому что их в вагонах не было.

Деталями ситуации поделилась пассажирка Надежда Майная в Facebook. По ее словам, она ехала из Днепра в столицу, но когда зашла в вагон, ее ждал сюрприз – отсутствие места, указанного в билете.

"В вагоне, где должна устроиться на свое 86-е место, такого нет в принципе – они заканчиваются на 81-м номере. И таких, как я (с билетом, но без места), где-то с десяток людей в нескольких вагонах", – объяснила женщина.

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Она отметила, что "Укрзалізниця" заменила подвижной состав на другой, который был с короткими вагонами. Также Майная добавила, что в итоге таким пассажирам, как она, пришлось занимать свободное место.

Однако, когда на какой-либо из станций в вагон заходил человек с билетом на это место, другие должны были вставать и снова искать в поезде свободное. Иногда, отметила Надежда, проводник проводил "новых" пассажиров в другой вагон.

"Если не хочешь "кочевать" и спорить с кем-то за место, можно проехаться в Киев стоя. Это ок ситуация? Я уже как-то привыкла к тому, что эти дневные "скоростные" поезда едва не каждый раз опаздывают как минимум на полчаса (а это особенно добавляет драйва, когда сразу с поезда должен успеть на рейсовый автобус), но это уже что-то совсем новенькое, какое-то новое "дно". Хорошо, что хоть не предлагают сидеть двум людям на одном месте по очереди", – высказалась женщина.

По словам проводников, рассказала Майяная, поезд "Интерсити", который должен был ехать из Запорожья в столицу, сломался и его заменили другим.

"Стоя никто не ехал, и это уже хорошо. Но все равно остались и вопросы, и неприятный "осадочек". Очень хочется, чтобы следующие путешествия были предсказуемыми", – подытожила пассажирка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня по неизвестным причинам застрял в пути поезд категории "Интерсити+" Киев – Одесса. До одесского вокзала он не доехал семь километров, пассажиры несколько часов провели "заложниками" в вагонах.