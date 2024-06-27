ПАСЕ обязала преподавать украинский в Европе, – Гончаренко

Парламентская Ассамблея Совета Европы обязалась все страны, входящие в Совет Европы, обеспечить преподавание украинского языка.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он возглавляет комитет по миграции ПАСЕ, активно продвигавший эту норму в резолюции, касающейся украинских беженцев.

Страны Совета Европы должны предоставить немедленный приоритет обеспечению преподавания украинского языка. Очень важное решение! Боремся за то, чтобы украинские дети учили родной язык", – заявил нардеп.

По словам Гончаренко, ПАСЕ также призывает усилить сотрудничество для признания результатов украинской образовательной системы в Европе.

Сама резолюция, касающаяся украинских беженцев, была принята единогласно – за 56.