ПАСЕ готовит большой доклад по Украине, – Гончаренко

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по миграции и беженцев готовит доклад, касающийся перемещенных лиц из Украины.

Об этом сообщил президент Комитета по миграции, народный депутат Алексей Гончаренко.

"Самый доклад будет называться "Срочный призыв к Европе и ее партнерам: предусмотреть немедленные и долгосрочные политические решения и поддержку перемещенных лиц из Украины". Активно поднимаю тему украинских ВПЛ. Самое главное, чтобы соблюдали права перемещенных лиц" – написал Гончаренко.

По его словам, докладчиком будет депутат из Норвегии Лиза Селнес.

Заседание Комитета по миграции проходит в эти дни в Париже.