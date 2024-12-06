Партию бракованных мин, которые привезли бойцам ВСУ, заменят бесплатно – Минстратегпром

Военные Сил обороны зафиксировали 417 случаев нештатного срабатывания 120 мм мин украинского производства. Из последних партий, общим количеством 54 тысячи мин, подлежат замене около 24 тысяч.

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Об этом рассказал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 6 декабря. По его словам, замена мин будет осуществлена бесплатно для военных – за счет завода-производителя.

Глава ведомства также отметил, что по факту поставки некачественных мин на передовую открыто два уголовных производства, продолжаются следственные действия и внутренние проверки.

Он заверил, что на всех производствах усилен контроль качества ввозимой и изготовленной продукции.

Недостатки у партии мин были из-за пороха, закупленного за границей. Потому снаряды срабатывали внештатно.

"Обнаружены недостатки, вызванные внештатным срабатыванием пороха, который был закуплен за границей", – заявил он.

Сметанин уточнил, что "сферические пороховые марки, используемые с 1985 года странами-членами НАТО для производства 81, 120-миллиметровых мин, использовались для изготовления метательных зарядов. Однако в процессе эксплуатации порох изменил свои свойства и стал срабатывать внештатно".

В Министерстве обороны ранее сообщили, что активно занимаются расследованием причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Использование этой партии мин в ВСУ приостановили

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы ВСУ сообщили, что им поставили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома". Военнослужащие продемонстрировали качество боеприпасов на видео.

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