Нападение озверевших чудовищ на военнослужащих во Львове означает, что определенная часть общества до сих пор остается оторванной от реалий войны и проваливает тест на зрелость. Кадры этих событий вызывают такое возмущение, что трудно подобрать цензурные слова для характеристики нападавших. Если же держаться в рамках литературной нормы и говорить холодно, без эмоций, остается констатировать: "партия уклонистов" поднимает голову. Так не должно быть и так не будет.

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Анализ этой ситуации стоит разделить на две части. Во-первых, имело место конкретное уголовное преступление. Учитывая современные технические возможности, установить имена всех его непосредственных участников не так уж и сложно. Реакцию государства, в том числе и местных властей Львова, их готовность действовать быстро, мы уже увидели. Поэтому будем ждать результатов расследования. Хочется верить, что будут тщательно проверены все версии.

Есть и другое измерение львовских событий – так называемая "группа поддержки" преступников. Каждая их улыбка — это удар по обороноспособности государства, удар в спину украинским воинам, которые днём и ночью не дают превратить все украинские города – вплоть до Львова – в Бучу образца 2022 года.

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Надо признать, что речь идет о значительном количестве людей. Только по официальным данным, в Украине в розыске за уклонение от военной службы находятся более двух миллионов граждан. В то же время мы понимаем, что реальное количество тех, кто симпатизирует печально известной "партии уклонистов", может быть ещё больше.

По своим масштабам это уже напоминает своеобразное псевдополитическое движение. У него есть своё "уличное крыло" в крупных тыловых городах, способное быстро собираться для незаконных акций и нападений на военнослужащих. Имеет своих блогеров, которые наживаются на проблемах мобилизации. Имеет даже своих представителей в парламенте, которые извлекают политическую выгоду из "болезненных тем". Осознают ли все эти деятели последствия собственной безответственности? К сожалению, это риторический вопрос.

Мы часто слышим от представителей "партии уклонистов" разговоры о коррупции, "несправедливой мобилизации" и других проблемах. Да, проблемы существуют. Мобилизационная политика требует совершенствования, и соответствующая реформа уже разрабатывается. Среди её направлений – пересмотр системы бронирования и ужесточение ответственности за уклонение от военной службы. Парадокс заключается в том, что тот, кто сегодня громче всех кричит о справедливости, может очень удивиться, когда она действительно наступит. Потому что придет она – к нему.

Сегодня украинский народ прилагает огромные усилия, чтобы отстоять своё право на жизнь. Если хотя бы один процент этой энергии общество направит на преодоление "партии уклонистов", от неё очень быстро не останется и следа. Но наш приоритет номер один сегодня – остановить врага. Казалось бы, это очевидные вещи, особенно на пятом году войны. Но иногда очевидное стоит озвучивать и повторять.

Мы хорошо выполняем свою работу и рано или поздно одолеем всех врагов – не только внешних, но и внутренних. Держим строй. Вместе к Победе. Слава Украине!