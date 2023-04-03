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Блог | Парню всего 19 лет, а он уже воюет под Бахмутом: помогайте, благодаря таким воинам вы в безопасности
Буду писать, пока не соберу.
На фронт очень нужны квадрокоптеры!!
Каждый дрон убивает оккупантов.
Еще один наш дрон доехал на фронт.
Посмотрите на фото, воину всего 19 лет... он уже воюет под Бахмутом.
Пожалуйста, помогайте, пока мы дома, такие ребята, которые не видели жизни, защищают каждого из нас.
Пришли еще три дрона, Мавик 3 комбо
Счет на 7 тысяч евро, это 280 тыс грн
Уже собрано 63 тыс. грн.
Прошу, во вторник нужно оплатить.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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