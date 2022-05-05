Парень, выживший в ДТП на Ривненщине получил 60% ожогов тела: до последнего пытался спасти маму

Самый младший пассажир автобуса, который попал в крупное ДТП на трассе "Киев-Чоп" под Ривне, 17-летний Вадим Скрипец находится в тяжелом состоянии в больнице с 60% ожогов тела. Молодой парень пытался спасти мать, потерявшую сознание, несмотря на ужасную боль и опасность для собственной жизни.

Об этом рассказала член Комитета парламента по правам человека Ирина Суслова у себя на Facebook. Вместе с волонтерами она собирала деньги на лечение Вадиму, поскольку теперь он круглый сирота, а для единственной родной тети такая сумма фактически неподъёмная.

"Парень ехал в эвакуационном автобусе с матерью в направлении Польши. Утратив отца, он стал главой семьи и не мог рисковать жизнью своей матери! Он не знал, что, спасая ее от войны, она погибнет во время эвакуации! До последнего, сколько было силы, Вадим боролся за ее жизнь, пытаясь вытащить из горящего автобуса. Женщина не выжила, а парень получил 60% ожогов тела", – рассказала она.

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Благодаря отзывчивости людей, всего за сутки на лечение мужественного юноши удалось собрать почти 2 млн грн. Все деньги были переданы тете Вадима, ему предстоит долгое и затратное лечение, а также долгая реабилитация.

Но он обязательно восстановится и впереди у него большое будущее в свободной Украине!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще 11 человек, пострадавших к крупнейшей аварии десятилетия в регионе находятся в больницах с травмами разной степени тяжести. Некоторые из них буквально балансируют в состоянии между жизнью и смертью, поэтому число жертв с 27 человек может еще возрасти.