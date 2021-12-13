Парень подключил к своему ПК клавиатуру от системы управления пуском ядерных ракет: что с этого вышло. Видео

Энтузиаст купил клавиатуру на аукционе eBay просто потому, что она ему приглянулась своим внешним видом, но уже позже он выяснил, что это не простая панель, а такая, которая предназначена для запуска и управления настоящими ядерными ракетами. Он подключил ее к своему компьютеру и рассказал, что из этого вышло.

Как рассказал на YouTube Pointless Tinkering, пишет Аrstechnica, клавиатура "выглядела потрясающе" и имела "несколько интересных кнопок", на которых было написано "ПЕРЕДАЧА", "ОТМЕНА" и "ИНИЦИАТИРОВАТЬ". После покупки выяснилось, что устройства были частью системы управления пуском ракет Minuteman III с ядерными боеголовками, которые стоят на вооружении ВВС США с 70-х годов.

"Клавиатура и трекбол были частью системы управления командного центра шахты ядерных ракет. В частности, периферийные устройства были частью консоли, используемой для запуска ядерных ракет", – рассказал покупатель.

Видео дня

Информацию о панели можно найти на сайте Nuclear Companion. Сайт посвящен истории холодной войны между Соединенными Штатами и Союзом, в частности там говорится о вооружении. Там сказано, что на клавиатуре есть герконы, для срабатывания которых используются магниты. Другие части включают микросхему Intel MD82510 / B в качестве последовательного контроллера, микроконтроллер семейства Intel 8051 и микросхемы связи RS422.

Взяв клавиатуру и трекбол с eBay и узнав об их истории, энтузиаст приступил к эксперименту, вооружившись такими инструментами, как Arduino Pro Micro и программатором для микроконтроллера, который он приобрел через Dromeda Research. Он также отремонтировал трекбол, который перестал работать после покупки, и соединил их с портом USB.

"Вся эта инженерия привела к тому, что я создал этот маленький интерфейс, в котором есть Arduino Micro, который может имитировать мышь и клавиатуру", – сказал владелец необычной клавиатуры.

Согласно видео, и клавиатура, и трекбол "не выполняют каких-либо сверх задач", а работают как обычные периферийные устройства персонального компьютера, за исключением клавиш Ctrl, Alt и вниз.

"Несмотря на свои недостатки, она по-прежнему является захватывающим свидетельством силы старых технологий и свежих умов", – отметил покупатель.

Покупатель не стал уточнять во сколько ему обошлось столь интересное устройство. Также не рассказал, с какой ставки стартовали торги за необычную панель.

eBay Inc. – американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Покупателем товара на аукционе становится пользователь eBay, сделавший наиболее высокую ставку. eBay использует систему автоматических ставок.

Как сообщал OBOZREVATEL, энтузиаст создает аквариумы на основе старых компьютеров.