'Парень или девушка?' На Полтавщине глава горсовета попал в скандал, унизив жену офицера на сессии. Видео

В Полтавской области глава Заводского городского совета (Миргородский район) Виталий Сидоренко неудачно пошутил во время сессии, которую транслировали онлайн, спросив у жены офицера ПВО, который с начала полномасштабного вторжения защищает наше небо, кто она – парень или девушка.

Об этой неприятной ситуации Инна Тенякова рассказала на своей странице в Facebook. "Глава ОТГ открыл заседание вопросом ко мне: я парень или девушка? Потому что уважаемому мэру не видно под шапкой", – объяснила она.

На сессии рассматривался вопрос о реорганизации одной из школ громады, поэтому на ней присутствовали местные жители, которые приехали высказать свое мнение об этом решении. Как рассказали участники сессии, они получили дозу открытого хейта и унижения.

"Меня публично унизили. Я не буду говорить, как такое поведение влияет на мою самооценку, но хотела бы поинтересоваться, Вы знаете что-то о воспитанности и хороших манерах? Или должностным лицам не обязательно иметь чувство такта?" – написала Инна.

Отметим, что конфликт в обществе возник на основе решения горсовета реагранизировать школу в селе Бодаква. Педагогический коллектив настаивает на том, что оно незаконное, так как не была соблюдена прописанная законом процедура. Теперь должны начаться общественные обсуждения.

Как писал OBOZ.UA, жители села Бодаква в Полтавской области борются за сохранение своей гимназии. В сети поднялась волна возмущения из-за попыток Заводской территориальной громады, в состав которой входит населенный пункт, реорганизовать заведение в начальную школу.

Отметим, что гимназию хотят закрыть с целью "экономии средств", однако местные жители не уверены, что они пойдут на нужды села. Между тем, мэр города Заводское Виталий Сидоренко получает немаленькую зарплату – в 2022 году за год он заработал более 700 тысяч гривен.

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