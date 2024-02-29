'Нет школы – нет села': на Полтавщине громада борется за гимназию, которую хотят закрыть, не спросив жителей

Жители села Бодаква на Полтавщине борются за сохранение своей гимназии. В сети поднялась волна возмущения из-за попыток Заводской территориальной громады, в состав которой входит населенный пункт, реорганизовать заведение в начальную школу.

Детали скандала сообщил в Facebook депутат Заводской громады и житель Бодаквы Сергей Иванысь. По его словам, тему обсуждали на коллегии.

"Вопросы дорог, открытия рабочих мест, а теперь и закрытия школы? Сегодня на коллегии эти вопросы были озвучены. Но скажу откровенно, нас там не услышали. Упорно хотят закрыть гимназию на начальную школу", – отметил Иванысь.

По его словам, для большинства рядовых граждан очевидно, что без школы у села не будет никаких перспектив развития – населенный пункт будет просто приходить в упадок. С тех пор, как Бодаква вошла в состав Заводской ОТГ, она существенно потеряла в финансировании.

"Какая польза от этого объединения для громады, когда ни дорог, ни рабочих мест нет?" – спросил местный депутат.

Какой может быть выход из ситуации

"Одним из возможных вариантов не закрывать школы в сельской местности специалисты Министерства образования и науки называют создание образовательных округов и реорганизацию малокомплектных школ в их филиале. А именно Бодаквянская гимназия как филиал Заводского лицея. В соседних громадах именно так и делают", – пояснил Иванысь.

Однако в ОТГ отказывают в таком праве жителям села и упорно хотят закрыть школу.

Реакция общества

Местные жители рассказывают, что их школа – достаточно современная. Она имеет хорошее материально-техническое снабжение: мультимедийные доски, новые компьютеры, мебель, стильную современную столовую.

Все это появилось благодаря инициативным учителям, которые регулярно участвуют и выигрывают гранты для своего заведения, потому что понимают, что если сами не сделают, то денег никто не даст. Благодаря их неутомимой работе в заведении побывали журналистка Ольга Герасимьюк и писатель Вахтанг Кипиани.

Выпускники школы учились в самых престижных вузах страны в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре и т.д. Теперь эти люди работают в ведущих украинских СМИ, госпредприятии авиационной промышленности "Антонов", в IT, госструктурах разного уровня, больницах и т.д. Это хорошие специалисты в разных сферах.

Все, кто понимает ценность этого заведения, оставляют в сети сообщения с возмущением.

"У нас жестоко хотят отобрать право детей учиться в родном селе, право работать, право на существование села в целом! Все делается для экономии средств? Но пойдут ли эти средства на нужды села, например, на дорогу, по которой скоро невозможно будет проехать – вопрос?" – написала пользователь Инна Тенякова.

Учитель Татьяна Даниленко отметила, что администрация школы понимает: когда не будет детей, учебный процесс сам прекратится.

"Но помещение школы можно перепрофилировать, найти какой-то другой проект. В это сложное время не следует пренебрегать тем, что уже сделано. А когда отключат отопление, его, по нашему мнению, больше никто не включит. И будет встречать нас при въезде пустота", – отметила она.

"Приезжайте сегодня к нам в Сумскую область и посмотрите, что делает враг с нашими школами...где после бомбардировки остаются только стены. Так чем лучше вы, когда изнутри разрушаете то, что создавалось годами?" – обратилась пользователь Галина Кравченко к местным властям.

Она подчеркнула, что в этой школе давали знания не хуже, а в чем-то и лучше, чем в крупных городских школах.

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