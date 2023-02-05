Папа Римский заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным

Папа Римский Франциск заявил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, начавшим против нашей страны войну. Он сказал, что "открыт к встречам" с этими политиками.

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Об этом Папа Римский сказал, отвечая на вопросы журналистов после своей поездки в Африку. Его слова процитировало издание Corriere della sera в воскресенье, 5 февраля.

Он также объяснил, почему не приехал в Киев летом 2022 года. Тогда секретарь Ватикана по международным отношениям Ричард Пол Галлахер сообщал, что визит Франциска может состоятся в августе, однако этого так и не произошло.

"Я открыт для встреч как с президентом Украины, так и с президентом России. В Киев я не поехал, потому что в данный момент поехать не было возможности", – сказал понтифик.

Он также рассказал, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину приходил в российское посольство и хотел приехать в Россию и поговорить с Путиным лично.

"На второй день войны я зашел в российское посольство, я хотел поехать в Москву поговорить с Путиным и там вроде было маленькое окошко, потом министр Лавров сказал, посмотрим, потом…", – добавил Папа.

Франциск отметил, что "война в Украине – не единственная в мире".

"Сирия воюет 13 лет, Йемен воюет 10 лет, подумайте о бедных рохинджа, Латинская Америка, сколько там очагов войны… Весь мир находится в состоянии войны и самоуничтожения. Мы должны серьезно подумать: это саморазрушение", – сказал он.

В июле 2022 года Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что приветствуют желание Папы Римского Франциска посетить Киев. Это станет еще одним шагом на пути к победе над агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франциск заявил, что война России против Украины – "мировая". По его убеждению, сейчас она достигла глобальных масштабов и не завершится в ближайшее время.

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