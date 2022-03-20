Папа Римский посетил раненых и онкобольных украинских детей в больнице Рима. Фото

Папа Римский Франциск 19 марта посетил украинских детей, которые находятся в римской больнице Bambino Gesu. В тот момент в ней находилось 19 детей.

Об этом сообщается на странице медицинского учреждения в Twitter. Также там обнародованы и фото (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Туда доставляли больных раком, неврологическими и другими заболеваниями детей. Некоторые из низ получили серьезные ранения в результате взрывов.

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Как отмечает CNN, в Bambino Gesu с начала полномасштабного вторжения России всего лечились 50 украинских детей. 19 из них находились там в момент посещения понтифика.

Франциск поблагодарил президента больницы за помощь.

"Спасибо за ваше служение, милосердие и любовь к пострадавшим украинским детям", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта Офис генпрокурора сообщил, что российские оккупанты с 24 февраля убили уже 112 детей в Украине. В ООН пока насчитали только 64 погибших.

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