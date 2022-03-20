С начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 847 мирных жителей – ООН

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину, то есть с 24 февраля, убиты 847 мирных жителей. Еще 1399 человек получили ранения.

Такие данные по состоянию на 19 марта обнародовало управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Среди погибших – 64 ребенка.

Отмечается, что из общего количества удалось идентифицировать 155 мужчин, 119 женщин, 7 девочек и 21 мальчика. Пол еще 509 взрослых и 36 детей неизвестен.

Также ранены 1399 человек – 142 мужчины, 107 женщин, 18 девочек и 9 мальчиков. Пол еще 1072 раненых взрослых и 51 ребенка неизвестен.

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Большинство людей погибли от применения вооружения взрывного действия с большой площадью поражения – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиаударов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта Офис генпрокурора сообщил, что российские оккупанты с 24 февраля убили уже 112 детей в Украине.

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