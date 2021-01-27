Папа Франциск предупредил о том, что трагедия Освенцима может повториться

В 76-ю годовщину освобождения лагеря смерти Освенцим, 27 января, Папа Римский Франциск призвал людей внимательно следить за идеологическим экстремизмом, потому что "такое может повториться".

Как пишет Reuters, об этом понтифик заявил через три недели после демонстраций антисемитизма во время беспорядков в Капитолии США и через две – после попытки поджога и угрозы подрыва одной из крупнейших синагог Монреаля (Канада). По словам Папы, мир не забыл о трагедиях, которые принес нацизм.

"Помнить – это выражение гуманности. Запоминать – признак вежливости. Помнить – это условие для лучшего будущего мира и братства", – сказал Франциск.

По его словам, общество никогда не должно терять бдительности перед опасностями национализма, потому что "эти вещи могут повториться снова".

Все может начинаться с идеологических предложений о "спасении народа", но в конечном итоге приводит к уничтожению людей и человечества, подчеркнул Папа.

"Остерегайтесь того, как начался этот путь смерти, истребления и жестокости", – заявил Франциск, имея в виду приход к власти нацистов в 1930-х годах на волне крайнего национализма.

Напомним, что нацисты и их союзники во время Второй мировой войны убили около 6 млн евреев и людей других национальностей в оккупированной немцами Европе.

Более 1 млн человек были убиты в Освенциме – лагере смерти на юге Польши. Его узники, оставшиеся в живых, были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Киеве помнят и чтят память жертв страшной мировой трагедии – Холокост.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, напомнив, что Генассамблея ООН в 2005 году приняла резолюцию и объявила 27 января Международным днем ​​памяти жертв Холокоста.