Мы помним и чтим память каждой жертвы Холокоста, – Кличко

В Киеве помнят и чтят память жертв страшной мировой трагедии – Холокоста.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, напомнив, что Генассамблея ООН в 2005 году приняла резолюцию и объявила 27 января Международным днем ​​памяти жертв Холокоста.

Именно в этот день, в 1945 году, войска первого Украинского фронта вошли в концентрационный лагерь смерти Аушвиц, который стал страшным символом нацистских преступлений.

"Мы помним об этих болезненные события истории. В Украине, в Киеве таким символом преступлений против человечества является Бабий Яр. Где 80 лет назад нацисты совершили массовые расстрелы мирного населения", – напомнил Кличко.

Глава города отметил, что в целом за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру, по разным оценкам, было убито и захоронено от 100 до 150 тысяч человек. Большинство замученных были евреями, которые жили в Киеве и его окрестностях.

"И пока живет память о Холокосте, пока мы помним каждую жертву, каждого Праведника народов мира, пока помним историю и делаем выводы из ошибок прошлого, Холокост не повторится. Ни для евреев, ни для крымских татар, ни для украинского и других народов мира", – подчеркнул Виталий Кличко.