'Память может сделать нас людьми, которые изменят Украину': директор 'Киево-Печерской лавры' Остапенко дал интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Максим Остапенко – украинский учёный, археолог, культурный деятель, военнослужащий Вооруженных сил Украины. С 2023 г. – генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Публичное интервью со специалистом состоялось вживую в рамках выставки "Голоса" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова в Киеве. Издание "Историческая правда" опубликовало сокращенную версию разговора.

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Ее можно прочесть по ссылке.

Фонд подготовил полное видео интервью с Максимом Остапенко, которое модерировала Анастасия Платонова, культурная критика и кураторша.

По словам ученого, война, учитывая количество жертв, погибших и страданий, должна учить и формировать людей. Для этого нужно найти форму, которая будет понятна и украинцам, и всему миру. Многие ответы и подсказки, как это делать, есть в нашей истории.

"Лавра, София, Чернигов Древний, некоторые другие объекты – это не просто мемориальные музейные объекты и национальные святыни. Они возникли тысячелетия назад и должны продолжать нас вдохновлять, помочь обрести правильные формы. Ведь все это время люди накапливали опыт – как почтить выдающихся деятелей, духовных лидеров, воинов. Он закодирован в этих памятках. Думаю, что они будут лучшими подсказчиками", – убежден Максим Остапенко.

По его словам, если мы начнем смотреть на Лавру не как на эпицентр русского мира, а вспомним, что там наша тысячелетняя история, посмотрим, как это происходило в те времена, то определенные элементы, форматы будут найдены.

"Антоний Печерский, пришедший на киевский холм, где не было ничего, сделал видение того, что здесь должно быть, – и это работало тысячу лет. Мы до сих пор чтим преподобного Антония. Подобное должно произойти с нашей памятью. Мне очень верится, что страдания войны уже родили таких людей. Надо им создать платформу для самовыражения, творчества, чтобы они сформировали такие проекты, которые задевали бы за живое. Мы должны поискать пророков в своей среде", – говорит Максим Остапенко.

И добавляет, что без присоединения себя к нашим корням, которые берут тысячу лет назад – мы обречены. Поэтому история и память имеют огромное значение.

Музей собирает и хранит крупнейшую в мире подборку свидетельств из первых уст о войне в Украине – это уже более 120 тысяч историй. Выставка "Голоса", которую посетили более 5 тысяч человек, прошла в Музее истории города Киева, основываясь на рассказах, собранных Музеем "Голоса Мирных".

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