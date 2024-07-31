'Память – это то, что объединяет': Леся Гасиджак дала интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Почему украинцам важно помнить? Почему важно сохранить знания о себе, передать его миру и следующим поколениям? Как изменяются подходы к мемориализации во время войны? Каков тренд на переосмысление музеев? Об этом рассказала Леся Гасиджак, кандидат исторических наук, и.о. генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида, музеолог, в рамках выставки Голоса Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Разговор, который модерировала культурная критик и куратор Анастасия Платонова, посвящался и теме музеев памяти как отдельной ниши внутри музейного сообщества и роли, которую они играют во время полномасштабной войны. Говорили и о параллели между прошлым и причинами этой войны.

"Война актуализировала миссии, задачи и ценности музеев. То есть каждый не говорит только об истории, которая была 90 или 80 лет назад. Все это имеет очень четкие параллели, общие корни с причинами нынешней войны. Был период, когда казалось, что все уже исследовано, люди хотят жить будущим и их интересуют только музеи супернауки или достижений. Но война еще раз показала, как важно продолжать делать то, что делает каждый из нас", – отмечает Леся Гасиджак.

По ее мнению, продолжающаяся война повлияла на способ выражения пережитого. На первый план вышел язык искусства, а более глубокий, экспозиционный язык требует времени для формирования.

"Основная часть проектов о войне – это художественные проекты, а не классические музеологические, документационные. Я бы не сказала, что в Украине есть классический музейный проект, связанный с войной. Все занимаются накоплением, формированием части коллекции, но для трансформации этого в экспозиционный язык не пришло время. Сначала нужно войну выиграть, осмыслить, осознать, исследовать, оплакать, а затем строить музей", – отметила Леся Гасиджак.

Читайте полное интервью на портале Музея "Голоса Мирных" по ссылке.

Источник – издание "Историческая правда" по ссылке.

Смотрите на YouTube видео интервью с Лесей Гасиджак по ссылке.

Музей готовит новый цикл культурологических событий, о начале которого будет сообщено в ближайшее время.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает и хранит крупнейшую в мире подборку свидетельств из первых уст о войне в Украине – это уже более 110 тысяч историй. Выставка Голоса, которую посетили более 5 тысяч человек, состоялась в Музее истории города Киева, основываясь на рассказах, собранных Музеем "Голоса Мирных", и стремясь раскрыть глубину и силу историй украинцев о войне.

Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на портал и Музея "Голоса Мирных".