Паломники УПЦ МП, несмотря на запрет ОВА, устроили шествие в Почаевскую лавру. Фото и видео

Паломники УПЦ МП отправились из Хмельнитчины в Почаевскую лавру Тернопольской области, несмотря на запрет областной военной администрации на проведение массовых собраний. В четверг, 22 августа, крестный ход приблизился к поселку Базалия, а в поселке Чемеровцы верующих не пропустили в центр.

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Как сообщают местные СМИ, колонна сторонников УПЦ МП начала шествие в понедельник, 19 августа, с Каменец-Подольского на Хмельнитчине.

Верующие УПЦ МП устроили крестный ход в Почаевскую лавру, несмотря на запрет Хмельницкой ОВА на проведение массовых собраний.

"Совместный приказ Хмельницкого ОВА и Хмельницкого областного ТЦК и СП: запрет на проведение массовых религиозных мероприятий от 16 до 25 августа", – напомнили в Каменец-Подольском городском совете.

Во вторник, 20 августа, в сети появились сообщения о якобы напряженной ситуации вблизи села Чемеровцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Там якобы для паломников заблокировали движение.

Глава Чемеровецкой территориальной громады Александр Собань сказал журналистам, что напряженной ситуации не было – паломникам Московского патрирхата только сказали идти в обход, а не центром поселка.

"Мы не пускаем их через центр Чемеровцев последние пять лет. У нас рядом есть объездная дорога, и последние пять лет они по ней проходили. Я не имею ничего против Бога, но я против русской церкви", – прокомментировал он сайту "Є".

В четверг, 22 августа, крестный ход приблизился к поселку Базалия, что в Теофипольской поселковой общине Хмельницкого района Хмельницкой области. На месте находится полиция.