Что ж, видимо, россиянам, да и ОРДЛынцам мало "вакцины" "от всего", именуемой "Спутник". А ведь верили, гордились даже, мол, вот, мы, русские, опять миру доказали-показали, кузькину мать.

Хотя, вот, знаете. Я наблюдала за развитием "спутникоады" по ОРДЛО и РФ, и хочу сказать, что в ОРДЛО доверие к "Спутнику" было на уровне 90%, а вот в самой РФ – где-то на уровне 30%.

8 лет войны, а ОРДЛынцы, донбасяне и "новороссы" все еще верят, что РФ имеет нанотехнологии, наноученых и впереди планеты всей по науке, медицине и технике. На Донбассе всегда было дикое преклонение перед всем русским. И сказки кремлевского леса здесь крутили в обществе давно и уверенно. В магазине предлагали "лучшую в мире технику из РФ, ведь там такой военпром". В больницах и аптеках рекламировали русские БАДы, ведь ими "лечатся все в Кремле, это же кремлевские лекарства".

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И вот жили донбасяне в Украине, а глаза косили на РФ. Всегда! И розы там душистее, и бордюры белее, и дороги ровнее, и люди сытнее, и комары не кусачие, и вообще – там же нанотехнологии, которых боится "омерика".

В СМИ часто можно было увидеть статью о российском чуде-чудном: исцеление святой водой с очередного источника (100 гривен 50 грамм), и лежачие пошли после прикосновения к мощам российского чудотворца (5 000 гривен поездка к мощам), и наноизобретение русской чудо техническо-инженерной мысли – лопата-самакопата, собранная русским умельцем "из г*вна и палок".

Я часто пишу о зависимости Донбасса от РФ, вернее, это была зависимость от дикой смеси, эдакого, "эсссро-российского спайса". Жаль констатировать, но, пожив в Центральной Украине, я могу сказать, что отравление этим самым "спайсом" и интоксикация эсссророссийской зависимостью достаточно часто встречается и здесь.

И вот как раз эта зависимость и погубила Донбасс. Люди, придумав себе сказку-иллюзию-симулякр о богатой и всемогущей РФ, верили в нее, как в Бога, царя и молодильные яблоки. Донбасс погубила зависимость от России. Ее здесь воспитывали долго, преданно, с воодушевлением. Все годы независимости Украины Донбасс влюбляли в Россию. В больницах врачи рекламировали "кремлевские таблетки от всего" и вздыхали – "вот вам бы в российскую больницу, что здесь в Украине могут".

Чиновники вздыхали "вот в России, там же Москва все дает, а что нам Киев дал, он все забирает". В магазинах обнадеживали "это же производство России, вы же знаете, какая у них оборонка, вот и стиралка из оборонки".

Ну, еще здесь лелеяли СССР. "Одноклассники" и "ВКонтакте", где паслись все компьютерооснащенные жители Донбасса, тысячные "классы" набирали "помнишь, как мы все вытирали попу лопухом".

Информационное пространство Луганской и Донецкой областей были заточены на Россию. И, казалось бы, современные молодые журналисты должны были стремиться к европейской модели подачи информации, но нет, здесь упрямо копировали раша-тв, российские ток-шоу, российские темы.

Донбасс плотно сидел на информационной российской игле. Он был зависим от нее. Российские новости. Погода "у нас, как в Ростове и Москве", Новый год дважды — с РФ, и по-украински. Сериалы о хороших русских олигархах, о справедливых российских судьях, о российской милиции, которая с народом.

И вроде бы вывески на украинской мове, и вроде бы росло количество украиномовных классов в школах и осознание "украинский-государственный, как иначе", и вроде бы понимали, что Россия она чужая нам, но вот круглогодичное, непрерывное "ах, а вот в России" делало свое черное дело. Поэтому русское и РФ на Донбассе приняли критическим большинством, подбрасывая чепчики и абсолютно доверяя.

Естественно, после оккупации украинские продукты медленно начали исчезать с полок магазинов. Почему медленно? Ну, еще были запасы на базах. Российская продукция вытесняла украинскую и по спросу.

"Как хорошо, что у нас Россия, – млела соседка, — хоть вкусно поедим, ведь Россия все делает натуральное, по советскому ГОСТу".

Сначала русские продукты нахваливали. Хотя я не понимала почему. Скорее всего, это просто был донбасский патриотизм по отношению к РФ, чем проявление вкусовой поддержки. Продукты оказались полны "г". Даже картошка, которую вместо сумской и черниговской завезли в ОРДЛО из РФ, была стеклянной и волокнистой, пораженной болезнями. Чтобы сделать пюре, нужно было сварить картофель и выбрать из него длинные, жесткие нити. Так же варили и борщ. Окорочка есть было невозможно, они пенились и пахли сдохлятиной. Конфеты напоминали пластилин. И по консистенции, и по вкусу. Хорошо, что мы не застали "лучших в мире русских лекарств".

Очень жаль, но мало кто из телевизорозависимых людей знает о том, что чтобы покрасивее показать тот или иной продукт, над ним трудятся фотографы, фотошопы и фуд-стилисты. Да, есть такая профессия — красиво фотографировать еду. И очень часто красивая еда на фото красива лишь благодаря крему для обуви, лаку для волос и машинному маслу, которые создают идеальную корочку, лучше и аппетитнее блестят на фото, чем оригинальные продукты.

Все это время из России — вот такие полит-фуд-стилисты делали для мира и Украины красивую конфетку: мол, жизнь на России – это даже не сахар, а мед и березовый сироп. Нефтедоллары и газовые колонки в каждом дворе. Нанотехнологии, которые давно обогнали Японию и Америку. Богатые русские, в кошельки которых не помещаются вот эти самые нефтедоллары с газовыми колонками.

И лекарства на России – самые-самые, и кремлевские диеты делают из коров гаремных фурий, и певицы самые певицистые, и самолеты самые самолетистые. Реклама показывала жизнь на России вот именно так, как фуд-стилисты показывают нам густой кленовый сироп, который на самом деле является машинным маслом.

На эти нефтедолларовые кошельки ловили и крымскую рыбку. Что, не так? Крымчане же тоже голосовали за "родную говень", чтобы пабагатому, надеялись, что к ним на советский сервис по завышенным ценам попрет богатый нефтедолларовый москвич и сибиряк. Это так роднит крымчан с "народом бамбаса".

И вот 8 лет оккупации. Донбасяне стоят в очередях на КПВВ, чтобы привезти из Украины, страны, которую они ненавидят, страны, которую они предали, колбасу, лекарства, сыр и конфеты. В ОРДЛО есть целый бизнес "привезти из Украины". Особенно сейчас, когда в ОРДЛО смертность бьет рекорды.

Стремление быть похожими на РФ, стремление стать частью РФ, той киношно-придуманной РФ, не сделало из ОРДЛО страну, наоборот, уничтожило Донбасс. ОРДЛО — это дикая калька СССР. В размере одной тюремной зоны.

И вот, казалось бы, наглядный пример, жизнь внутри ОРДЛО-гетто, и редкие разочарования. Разочарований у "народа Донбасса" больше в том, что РФ нас, Украину, не дожала, не уничтожила, а им не дала богатств. Но вера в "вот-вот", крепка. Вообще, это было удивительно наблюдать за вот этим поклонением, и даже смешно. Вы даже не представляете, что я видела на Донбассе задолго до войны. Гордон с пирамидками, отдыхает.

Это и структурированная пленка на авто от ГАИ (космические разработки Кремля, чтобы русские корабли не видели инопланетяне), и очистители воды (чтобы пить воду из канализации в случае войны, тоже нанотехнологии, но уже захваченные у инопланетян), и пирамидки от всего, и структуризаторы отношений, и направлятели отрицательных потоков энергии, и "кремлевские таблетки от радиации"…

Заходишь в кабинет исполкома, а там на тебя смотрит 150 икон всех российских чудотворцев, лежат мощи, и висит на окне структуризатор света, преломляющий негативные энергии посетителей, вырезанный зеками на зоне крест и обязательно пирамида с глазом, символ связи с Беловодьем России, где живут святые души.

И, естественно, сидят там (да и продают, и лечат этим людей) люди с высшим образованием, и лудшим в мире советским же. К чему это все привело? Ну, достаточно почитать статистику смертности по РФ от всего: СПИД, туберкулез, алкоголь, наркотики, ДТП, самоубийства, ковид.

Ах, забыла еще рассказать красивое. Это нашествие экстрасенсов, которые сразу же хлынули в ОРДЛО из РФ после оккупации, да и сами донбасяне быстро стали православными-психологами-экстрасенсами.

В церквях МП святили танки и тут же знахарки православные заговаривали ополченцев от пули укропской. А сколько оберегов от Украины появилось в ОРДЛО в 2014-2015-м. Сейчас там заговаривают от обыска на КПВВ. Дорого! Правда, обыскивают жителей ОРДЛО исключительно на их стороне, то есть в ополчении, но это "народ Донбасса" не смущает. Главное, чтобы заговор был православный и красная нитка из Израиля или с Ленина, не важно.

Слушайте, вот я реально думала, что оккупация там всех исцелит и отрезвит. Нет! Там все стало еще запущеннее.

Вот появился ковид. В ОРДЛО сразу заявили, как и на РФ – "ковид православных не берет" и изобрели тысячу и один способ лечения ковида дома. Мне понравились новации: ингаляции водкой, пропитка маски водкой, лечение ковида горячей водкой, ожог микробов кипятком и прижигание вирусов водкой. Это необычное. Из стандартного: молитва, оберег от ковид, ладанка от ковид, намоленная на мощах маска от ковида, заговор от ковида. И простенькое: травки, растирки, навоз…

Да, этим до сих пор лечат в ОРДЛО и на РФ. Более продвинутые лечат "выстреливанием ковида крапивняными пулями" и "выжиганием ковида на православном огне, горящем на щепе из распятья Христа", ну и "астральным выжиганием ковида".

В общем, как всегда, великий русский авось. Или то поможет, или то… И все же, чтобы не выглядеть неандертальцами на фоне остального цивилизованного мира, РФ заявила, что сделала-таки нановакцину от всего – "Спутник". В ОРДЛО эту новость приняли, как победу и высадку людей на Марсе.

И ни одного подозрения. Ни одного вопроса. Все массово кинулись колоть вакцину. Это же русское, кремлевское. Очень ждала, что ковид станет точкой прозрения, как россиян, так и донбасян. Но нет. И если граждане РФ действительно опасаются российской вакцины и не верят в нее (ну, они и в ковид не верят), то вот донбасяне – более активные пользователи "Спутника".

После вакцинации россиян ситуация на РФ с ковид только ухудшилась. Такое чувство, что "Спутник" не то что не работает как вакцина (оно и понятно, это не вакцина), а даже "притягивает" к носителю "спутника" вирусы ковид. РФ бьет мировые показатели по заболеваемости и смертности.

Это и отношение русских к заболеванию, и наплевательское отношение к санитарным нормам и ограничениям, и вот, увлечение "нетрадиционной кремлевской инопланетной медициной" в том числе.

В Ростовской области в "красную зону" по COVID вошли 24 города и района. По состоянию на 4 октября 2021 года Ростов и еще 23 города и района Ростовской области вошли в "красную зону" по COVID-19. Об этом сообщается на сайте Правительства региона. Так, в красную зону попали г. Ростов-на-Дону, г. Гуково и г. Зверево, а также районы: Багаевский, Боковский, Верхнедонской, Веселовский, Волгодонской, Егорлыкский, Заветинский Зимовниковский, Кагальницкий, Константиновский, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Милютинский, Морозовский, Мясниковский, Обливский, Орловский, Семикаракорский, Цимлянский, Чертковский и Шолоховский. В "желтую зону" вошли 6 городов и 11 районов: г. Азов, г. Батайск, г. Волгодонск, г. Донецк, г. Новошахтинск, г. Таганрог, Белокалитвинский, Каменский, Кашарский, Красносулинский, Куйбышевский, Миллеровский, Песчанокопский, Пролетарский, Родионово-Несветайский, Советский и Усть-Донецкий районы. В зеленой зоне оказались 14 территорий: г. Каменск-Шахтинский, г. Новочеркасск, г. Шахты, Азовский, Аксайский, Дубовский, Зерноградский, Неклиновский, Октябрьский, Ремонтненский, Сальский, Тарасовский, Тацинский и Целинский районы. За последние сутки в Ростовской области выявили 517 случаев заболевания коронавирусом.

ОРДЛО так же бьет показатели. В ОРДЛО нет воды, поэтому санитарные нормы там – это смешно. Да и отношение к ковиду и всему остальному там такое же, как на РФ. Поэтому донбасяне лечатся кипятком, водочным бульбулятором, травками, молитвами и космическими нанотехнологиями.

И вот, казалось бы, исчерпан весь спектр истинно российских методов борьбы с коварной болезнью: водка, кипяток, магниты, медь, мертвая и живая вода, перекись водорода и зеленка вовнутрь, иконки, навоз, мухоморы, заговоры, обереги, кропивянные пули, космические нити, астральные иглы, а ковид не дохнет.

Залезет куда-то на кремлевские звезды и ржет оттуда полковой лошадью над всеми антиковидными мерами по-русски. Может, выпил чего? — не знаю!

И тогда тайные кремлевские старцы достали из-под гроба Ленина сокровенные знания старорусских коммунистов монахов-отшельников, которые до этого были старорусскими космонавтами, пока их не повязали санитары.

И вот по древним записям, которые удалось расшифровать, русские создали нанолекарство от ковид, и на всякий случай от всего. Назвали его истинным старорусским именем первого коммуниста РФ "Тор".

Все, падет ниц весь мир к ногам великой рассеюшки и захочет получить из рук ее чудо препарат-аппарат для лечения всего и от всего. Берегись микроб и вирус, тебя убьет русский папирус!

Цитата из СМИ РФ: "Минпромторг представил аппарат электромагнитного подавления коронавируса "Тор" Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на форуме "Микроэлектроника 2021" в Алуште представил аппарат, способный с помощью электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, прибор, получивший название "Тор", не имеет аналогов в мире. Его излучения абсолютно безвредны для человека, они в пять раз меньше по сравнению с теми излучениями, которые исходят от смартфонов. По словам Шпака, "Тор" чуть менее двух недель назад получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре. Аппарат "Тор" разработан научным центром Концерна "Гранит". Аппарат способен создавать волновой антидот к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. Такой способ волнового "зашумления" успешно подавляет коронавирус, утверждают в концерне".

Так что не "Спутником" единым будут добивать остатки граждан РФ и ОРДЛынии. Есть выбор!

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