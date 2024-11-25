Отжимал бизнесы во времена Януковича: скандальный экс-налоговик Андрей Головач шикует на пенсии и нападает на журналистов

Бывший начальник налоговой милиции Андрей Головач, занимавший должность во времена, когда у власти был Виктор Янукович, обеспечил себе безбедную жизнь на пенсии. Он сохранил за собой активы на полмиллиарда гривен, несмотря на то, что был обвинен в громком уголовном деле о хищении государственных средств. Теперь же он не только "живет свою лучшую жизнь", но и нападает на журналистов, обративших на это внимание.

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Об этом в Telegram написал военный обозреватель и волонтер Роман Бочкала. Так, Головач подал в Печерский районный суд Киева иск к нему и ряду медиа о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.

При этом, как отмечает корреспондент, за четыре года рассмотрения этого дела сам экс-чиновник так и не появился ни на одном заседании.

"Кратко напомню, кто такой Головач – это люстрированный налоговый милиционер, которого в 2016 году обвинили в хищении 3 миллиардов государственных гривен. Тогда у него изъяли активов на полмиллиарда гривен, среди которых роскошные автопарки, коттеджный городок под Киевом, магазины и драгоценности. Все это состояние могло пригодиться государству, в частности для обеспечения армии. Но Головач удалось избежать реального наказания, состоявшись залогом в 130 миллионов гривен, а впоследствии – добиться отмены приговора", – написал Бочкала.

Он также опубликовал перечень некоторых теневых активов экс-налоговика, на которые следовало бы обратить внимание правоохранительным органам:

– несколько этажей в бизнес-центре "Арена-Сити" в Киеве. Сдача в аренду этих площадей приносит более 42 тысяч долларов в месяц;

– элитный коттеджный городок "Солнечная долина" в селе Романков. 125 домов, частное озеро, ресторан и даже собственный детский сад. Дома продаются от 12 до 58 миллионов гривен;

– завод "Смелянская хлодня" в Черкасской области, который фактически "отжали" у предыдущих владельцев и оформили на человека Головача;

– многочисленные квартиры и коммерческая недвижимость в Киеве и Днепре.

О "Смелянской хлодне" говорится в расследовании "СтопКора". Это предприятие в Черкасской области, которое занимается замораживанием фруктов и овощей, может быть одним из возможных неофициальных источников доходов бывшего налоговика.

О причастности Головача к нему журналистам удалось узнать благодаря протоколу одного из совещаний компании. В этом документе среди участников фигурирует имя Головача А.В., который, по данным, отвечал за персонал, финансы и юридические вопросы. В совещании принимали участие и другие лица, однако они со временем отошли от управления заводом, как, например, Роман Мовчан, бывший совладелец "Смелянской хлодни".

На данный момент бенефициаром "Смелянской хлодни" является Сергей Копылов, хотя еще год назад среди владельцев значилась компания "ШОУКВЕСТ ЛИМИТЕД" с кипрским адресом. По этому же адресу зарегистрирована фирма "ДОЛБАНА ЛИМИТЕД", которая, в свою очередь, имеет долю в компании "Арена капитал".

"Кроме этого, у журналистов есть информация, что Головач был замечен среди участников совещаний компании "БЕЛ-ОБСТ" – официального представителя беларуской продукции в Украине. Однако после начала полномасштабной войны на рынке появилась новая компания, предлагающая подобные услуги, и начала свою деятельность уже с обновленной датой в 2023 году. Само же предприятие отрицает какие-либо связи с страной-агрессором", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине собираются национализировать активы стоимостью более 100 млн грн бывшего руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича Вячеслава Заневского, который перешел на сторону агрессора и скрывается в России. Речь идет о средствах, земле, гостиничном комплексе в Буковеле, автомобилях и другом имуществе.

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