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Отжимал бизнесы во времена Януковича: скандальный экс-налоговик Андрей Головач шикует на пенсии и нападает на журналистов

София Закревская
Общество
3 минуты
7,7 т.
Отжимал бизнесы во времена Януковича: скандальный экс-налоговик Андрей Головач шикует на пенсии и нападает на журналистов

Бывший начальник налоговой милиции Андрей Головач, занимавший должность во времена, когда у власти был Виктор Янукович, обеспечил себе безбедную жизнь на пенсии. Он сохранил за собой активы на полмиллиарда гривен, несмотря на то, что был обвинен в громком уголовном деле о хищении государственных средств. Теперь же он не только "живет свою лучшую жизнь", но и нападает на журналистов, обративших на это внимание.

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Об этом в Telegram написал военный обозреватель и волонтер Роман Бочкала. Так, Головач подал в Печерский районный суд Киева иск к нему и ряду медиа о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.

При этом, как отмечает корреспондент, за четыре года рассмотрения этого дела сам экс-чиновник так и не появился ни на одном заседании.

"Кратко напомню, кто такой Головач – это люстрированный налоговый милиционер, которого в 2016 году обвинили в хищении 3 миллиардов государственных гривен. Тогда у него изъяли активов на полмиллиарда гривен, среди которых роскошные автопарки, коттеджный городок под Киевом, магазины и драгоценности. Все это состояние могло пригодиться государству, в частности для обеспечения армии. Но Головач удалось избежать реального наказания, состоявшись залогом в 130 миллионов гривен, а впоследствии – добиться отмены приговора", – написал Бочкала.

Отжимал бизнесы во времена Януковича: скандальный экс-налоговик Андрей Головач шикует на пенсии и нападает на журналистов

Он также опубликовал перечень некоторых теневых активов экс-налоговика, на которые следовало бы обратить внимание правоохранительным органам:

– несколько этажей в бизнес-центре "Арена-Сити" в Киеве. Сдача в аренду этих площадей приносит более 42 тысяч долларов в месяц;

– элитный коттеджный городок "Солнечная долина" в селе Романков. 125 домов, частное озеро, ресторан и даже собственный детский сад. Дома продаются от 12 до 58 миллионов гривен;

– завод "Смелянская хлодня" в Черкасской области, который фактически "отжали" у предыдущих владельцев и оформили на человека Головача;

– многочисленные квартиры и коммерческая недвижимость в Киеве и Днепре.

О "Смелянской хлодне" говорится в расследовании "СтопКора". Это предприятие в Черкасской области, которое занимается замораживанием фруктов и овощей, может быть одним из возможных неофициальных источников доходов бывшего налоговика.

О причастности Головача к нему журналистам удалось узнать благодаря протоколу одного из совещаний компании. В этом документе среди участников фигурирует имя Головача А.В., который, по данным, отвечал за персонал, финансы и юридические вопросы. В совещании принимали участие и другие лица, однако они со временем отошли от управления заводом, как, например, Роман Мовчан, бывший совладелец "Смелянской хлодни".

Отжимал бизнесы во времена Януковича: скандальный экс-налоговик Андрей Головач шикует на пенсии и нападает на журналистов

На данный момент бенефициаром "Смелянской хлодни" является Сергей Копылов, хотя еще год назад среди владельцев значилась компания "ШОУКВЕСТ ЛИМИТЕД" с кипрским адресом. По этому же адресу зарегистрирована фирма "ДОЛБАНА ЛИМИТЕД", которая, в свою очередь, имеет долю в компании "Арена капитал".

"Кроме этого, у журналистов есть информация, что Головач был замечен среди участников совещаний компании "БЕЛ-ОБСТ" – официального представителя беларуской продукции в Украине. Однако после начала полномасштабной войны на рынке появилась новая компания, предлагающая подобные услуги, и начала свою деятельность уже с обновленной датой в 2023 году. Само же предприятие отрицает какие-либо связи с страной-агрессором", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине собираются национализировать активы стоимостью более 100 млн грн бывшего руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича Вячеслава Заневского, который перешел на сторону агрессора и скрывается в России. Речь идет о средствах, земле, гостиничном комплексе в Буковеле, автомобилях и другом имуществе.

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