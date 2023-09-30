Сегодня я была в госпитале. Ходила к другу Василию из Азова.

Я шла с воздушными шариками с Йодой, чтобы поднять настроение Обито. Шла и волновалась. Вася прошел Азовсталь, плен, больницу на оккупированной территории, где его, как и всех наших, оккупанты запустили, гнили там ребята, потому что оккупанты не лечили их после эвакуации из Мариуполя должным образом. Тогда в часть завода, где находились наши защитники, враг запустил шмелем. 60% ожогов тела. Вася выжил. Обмен. Реабилитация. И в апреле Обито уже слал мне видео с тренировок на сборах. Он вернулся на войну.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Потім був бахмутстький напрямок. Узкіє вгатили міною. Осколки уразили все тіло. Серце, легені, руки. Все понівечене. Зараз боротьба за руку. Лікарі у нас чудові. Дай Бог, рука виживе. Далі перейдуть до уламків в серці.

Таких історій тисячі.

Я зайшла до лікарні. На вулиці десятки вікінгів без кінцівок. Світлі різні обличчя з сумними очима. Наші воїни. Наш щит і меч.

Життя через паркан, який відділяє лікарню і вулицю центральної частини міста – це два світи. Два різні світи через один паркан.

Я роздивлялася Васіну руку. Я її пам’ятаю рік тому. В опіках. Малюнок від опіків на руці тепер доповнився орнаментом уламків. Свіжі рани тонкої молодої руки, яка знову була за хвилину від смерті. Але вижила. Рука, яка лежить біля тіла, на якому татуювання з козаком і поруч фраза "Рабів до раю не пускають. Шлях свободи". Це наш спільний шлях. Нас. Всіх. Абсолютно всіх.

У нас дуже багато "на щиті".

У нас несамовито багато загиблих і поранених. Я не пишу цифри. Просто знайте, у нас зараз біда. Так по тб все ок. Землі відвойовуємо. Але якою ціною? Просто повірте мені, страшною ціною.

Я дам два лінки.

Один на мій телеграм. Там медики надіслали мені фото, аби показати вам ціну нашої свободи.

А другий лінк на допомогу пораненим. Аби наші відчували вашу руку так, як щодня ми відчуваємо їхню.

І, так. Це терміново.

За тиждень витратили все, що було. До копійки.

Бо біда…

Реквізити:

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/3CVoaBMF26

Номер картки банки

5375 4112 0874 2309

Отримувач: Толкачова Олена Олександрівна

UAH (ПриватБанк): 5168752003016162

Tolkachova Olena

UAH, PLN (Монобанк): 5375411504836680

IBAN: UA963220010000026209327739902

Swift: UNJSUAUKXXX

Реквізити для платіжу на благодійний фонд:

Найменування отримувача: БО БФ ПАТРОНАТНОІ СЛУЖБИ ЯНГОЛИ АЗОВУ

Код отримувача: 44853674

Рахунок отримувача: UA973052990000026002026224377

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

PayPal: [email protected]

USDT (TRC20):

TVnijYDZjKsn6b3Q31NvhwZBD8cjCgVQzN

BTC: 1BAkfVnRxpvQPdcgeS6y72uMUjk5GGuJSF

ETH: 0x8e63a242acfa1c2984a02934c7295b0972fcad0c

@azovangels