Отца не дождался с фронта сын: в боях за Бахмут погиб защитник из Ивано-Франковской области. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб житель города Снятин Ивано-Франковской области Андрей Маркив. Мужчина защищал страну от агрессора на Бахмутском направлении.

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Без отца, отдавшего свою жизнь за страну, остался сын. Об этом сообщает в Facebook Снятинский городской совет и "Суспільне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Андрей Маркив родился 20 февраля 1981 года в селе Хутор-Будилов Снятинской громады Ивано-Франковской области. Защитник страны служил на должности стрелка-помощника гранатометчика 1 стрелкового отделения 1 стрелкового взвода 3 стрелковой роты в 5 отдельной штурмовой бригаде.

Жизнь бойца оборвалась 6 мая в районе Бахмута Донецкой области. У мужчины остался несовершеннолетний сын.

Напомним, в ожесточенных боях за Украину в Донецкой области погиб Алексей Титаренко, сотрудник Офиса президента на Банковой. Он занимал пост главного консультанта в Директорате по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

Ранее сообщалось, что в Полтаве 8 мая провели в последний путь защитника, военного медика Артура Сивца. Он погиб в конце апреля – в результате вражеских обстрелов возле Авдеевки на Донетчине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая в Ковеле на Волыни попрощались с 39-летним воином Сергеем Козулей, ушедшим на войну добровольцем. Он служил в 100-й отдельной бригаде ТРО, погиб в боях на одном из восточных направлений фронта.

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