На передовой в Донецкой области погиб сотрудник ОПУ Алексей Титаренко

В ожесточенных боях за Украину в Донецкой области погиб Алексей Титаренко, сотрудник Офиса президента на Банковой. Он занимал пост главного консультанта в Директорате по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

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Об этом сообщил глава Офиса Андрей Ермак на своем Telegram-канале. Чиновник выразил соболезнования семье погибшего защитника и коллеги.

"Украина всегда будет помнить своих героев", – подчеркнул Ермак в эпитафии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина потеряла 23-летнего воина ВСУ Богдана Михалаки из Одесской области, который до полномасштабной войны был музыкантом и профессионально играл на скрипке. Молодой защитник получил тяжелые ранения в боях с врагом, от которых 6 мая скончался в больнице.

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