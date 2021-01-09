Отстраненного главу КСУ Тупицкого заметили на королевской вилле в Дубае. Фото

Карина Бондаренко Общество 01:03, 10.01.2021

Временно отстраненного от должности главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого заметили на королевской вилле в Дубае стоимостью более 300 тысяч гривен за сутки.

Он находится на отдыхе вместе со своей женой. Об этом 9 января сообщили на странице "Вартові Еспресо" в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Он проводит отдых на королевской вилле в Дубае с 4 спальнями и собственным бассейном, стоимость проживания в которой более 300 000 гривен в сутки", – говорится в сообщении.

Тупицкий отдыхает в Дубае.
"Вартові Еспресо" в Telegram
Стоимость суток в таком номере составляет более 300 тысяч.
"Вартові Еспресо" в Telegram
Скриншот.
"Вартові Еспресо" в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, временно отстраненный от должности глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий якобы отправился в ОАЭ. Его узнали пассажиры на борту самолета.

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