Відстороненого голову КСУ Тупицького помітили на королівській віллі в Дубаї. Фото

Карина Бондаренко Суспільство 01:03, 10.01.2021

Тимчасово відстороненого від посади голову Конституційного суду України Олександра Тупицького помітили на королівській віллі в Дубаї вартістю понад 300 тисяч гривень за добу.

Він знаходиться на відпочинку разом зі своєю дружиною. Про це 9 січня повідомили на сторінці " Вартові еспресо " в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Він проводить відпочинок на королівській віллі в Дубаї з 4 спальнями і власним басейном, вартість проживання в якій понад 300 000 гривень на добу", – йдеться в повідомленні.

Тупицький відпочиває в Дубаї.
"Вартові еспресо" в Telegram
Вартість доби в такому номері становить понад 300 тисяч.
"Вартові еспресо" в Telegram
Скріншот.
"Вартові еспресо" в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, тимчасово відсторонений від посади голова Конституційного суду України Олександр Тупицький нібито відправився в ОАЕ. Його впізнали пасажири на борту літака.

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