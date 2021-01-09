Відстороненого голову КСУ Тупицького помітили на королівській віллі в Дубаї. Фото

Тимчасово відстороненого від посади голову Конституційного суду України Олександра Тупицького помітили на королівській віллі в Дубаї вартістю понад 300 тисяч гривень за добу.

Він знаходиться на відпочинку разом зі своєю дружиною. Про це 9 січня повідомили на сторінці " Вартові еспресо " в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Він проводить відпочинок на королівській віллі в Дубаї з 4 спальнями і власним басейном, вартість проживання в якій понад 300 000 гривень на добу", – йдеться в повідомленні.

Тупицький відпочиває в Дубаї. "Вартові еспресо" в Telegram

Вартість доби в такому номері становить понад 300 тисяч. "Вартові еспресо" в Telegram

Скріншот. "Вартові еспресо" в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, тимчасово відсторонений від посади голова Конституційного суду України Олександр Тупицький нібито відправився в ОАЕ. Його впізнали пасажири на борту літака.