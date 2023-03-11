Отправили в ''вечный полет'': в сеть попали кадры подрыва оккупантами собственного вертолета перед бегством из Гостомеля. Видео

В сеть попали кадры подрыва российскими оккупантами собственного вертолета перед бегством из Гостомеля, что в Киевской области. Это произошло в марте 2022 года.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал активист Сергей Стерненко. "Появилось видео как россияне подрывают свой вертолет перед побегом из Гостомеля, март 2022 года", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как россияне отправили в "вечный полет" собственное воздушное судно. Они еще и увлеклись тем, как умело это сделали.

"Красотища", – заявили захватчики, когда произошел взрыв, добавив, что от вертолета "остался лишь один винт".

Стоит отметить, что недавно в сети показали уникальное видео с последствиями боя на Киевщине в самом начале полномасштабного вторжения. Тогда, 25 февраля, при попытке проехать по мосту через реку Ирпень в Гостомеле была уничтожена колонна российской бронетехники.

Напомним, российские оккупанты, во время пребывания в аэропорту Гостомеля Киевской области, украли запчасти из крупнейшего в мире самолета "Мрия". Они сняли с него более ценные главные комплектующие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты расстреляли автомобили гражданских, пытавшихся эвакуироваться из Гостомеля в Киев. В тот день, 25 февраля, захватчики за шесть часов убили 11 и ранили 15 человек.

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