Последствия коммунизма-СССР мы расхлебываем до сих пор. Это и засевшая в людях пропаганда, и фобии, внушенные за время тоталитарного режима, и двойная мораль советских людей, воспитанных на лжи, и острая необходимость в насилии, как над другими, так и над собой, и жажда обладания чужим, зависть, покорность, зависимость от насилия, зависимость от лжи.

Последствия путинизма, этой бесчеловечной и тоталитарной эпохи ОПГ "Озеро", захватившей РФ, так же будут расхлебывать поколения россиян. Самое страшное, что пропаганда путинизма –это гибрид фашизма и коммунизма, именно это сфокусировала в себе современная РФ. Современная пропаганда ложится на старые "дрожжи". То есть каждое "новое" – просто не забытое старое. Пропагандисты точно знают, что осталось в людях эпохи СССР, и что они импринтингом передали своим детям, ученикам, студентам, поделились с впечатлительными коллегами.

Мы не отсекли голову коммунистическо-фашистской пропаганде, получив независимость для Украины, более того, мы позволили гидре отрастить новые головы и мимикрировать. А на РФ это еще и культивировали, усилив современными течениями. Пропаганда в РФ просто дает людям то, что они хотят увидеть: насилие над нациями и другими народами, возврат всех свободных в тюрьму народов, величие русских за счет унижения "не русских", грабеж захваченных стран, улучшение своих социальных позиций за счет унижения и разграбления соседей, единая религия, единая вера, единая партия, единый царь, единый язык.

"Все, кто не такие, как мы — враги. Все, кто против нас — враги. Все, кто богаче нас — враги. Русские — великая нация, которая имеет больше прав. Если что-то нравится русским, это их. Где русские нагадили — это их территория" — вот то кредо, с которым живет обыкновенный и не очень гражданин РФ, русский, россиянин.

Любая "помощь" советского или русского, это нападение, грабеж, насилие. Любая страна, которая получит эту "помощь" исчезнет с лица земли. Любая страна, которая не допустит интервенции, будет названа фашистами, так как "освобождение от русских — это фашизм". И Путин почему так любим? Он дает русским исполнение вот этих их догм. Он бьется за эти их догмы. Он – гарантия русских, что вот это их маниакальное величие будет воплощено в жизнь.

Путин — это критическая масса россиян, а не личность. Путин — это обобщение критической массы россиян и их внутреннего мира, их потребностей, все то, о чем думают россияне, о чем они мечтают, о чем говорят на кухне. Путин говорит исключительно то, что хочет слышать критическое большинство россиян. Путин делает то, что сделало бы критическое большинство россиян. И когда мы говорим "путин", мы должны понимать, что это на самом деле критическое большинство граждан РФ, а если еще честнее, это критическое большинство жителей постсоветских стран, мечтающих о насилии, грабежах, власти, личной, маленькой власти одного маленького человека-консьержки.

Если бы условный "путин" или условный "кремль" не был уверен в 90% поддержки своих действий и решений, не было бы ни одной из тех войн, которые развязали СССР и РФ. Поэтому, когда Путин говорит "Крым — это Россия", это говорит 90% граждан РФ, и где-то 35% жителей постсоветских стран. Поэтому, когда Путин говорит "возврат в СССР", это говорит 90% граждан РФ, и где-то 35% жителей постсоветских стран. Поэтому, когда Путин говорит "один народ", это говорит 90% граждан РФ, и где-то 35% жителей постсоветских стран.

И если внимательно всмотреться в современный мир РФ, мы увидим лишь завуалированное СССРие. Люди, обожающие насилие, люди, зависимые от насилия, люди, обожествляющие насилие.

Все, что обещает Путин, это продолжение пропаганды СССР, все, что обещает РФ, это всего лишь возбуждение в постсоветских людях генетической памяти о том, что в них вложено ЦК КПСС, школой, пионерией, книгами, партией, газетами, обществом.

Пропаганда СССР была зациклена на том, что советский человек в рамках границ СССР живет счастливо и богато, он равен со всеми ему подобными и у него есть все, что ему необходимо. Любое цивилизационное благо, подавалось советским людям, как буржуазное излишество. Быть богатым — плохо, все богатые плохие люди, они аморальны, они жестоки и бесчеловечны, фу, быть таким. Бедный, но равный в бедности советский человек, имеет ровно столько, сколько ему нужно для жизни, но он всегда готов отдать это другому, более бедному, а еще он готов забрать у более богатого, чтобы отдать более бедному.

Так как все в СССР были бедны, то зависть к лучшей жизни, к благам, к статусу, воспитывалась со школы. В СССР все были "равны", но вот блат и статус делал некоторых чуть-чуть равнее. Грабеж и убийство советскому человеку подавали, как борьбу с врагами народа. И советский человек радовался, когда кого-то убивали, и что-то у него забирали- это торжествовала справедливость. Поэтому советский человек был за торжество этой самой справедливости и крапал доносы на соседей, родню и коллег в надежде, что при дележке имущества расстрелянных ему достанутся хоть какие-то крохи.

В тюрьмах и лагерях СССР, в милиции, СИЗО всегда был культ насилия. Насиловали, пытали, убивали, как тюремщики, так и заключенные.

И не было в СССР палачей из других стран, все преступления в СССР совершали партийные советские высокоморальные люди. И насиловали, и убивали, и пытали, и писали доносы, и забирали чужое, чтобы улучшить свое. Вся "борьба" пролетариата за свои права в СССР сводилась к минимуму: забрать у того у кого есть для себя; уничтожить разумное и интеллигентное, установить культ быдла и недоучек, культ тюремщика и зэка; разрушить цивилизацию и установить власть охлоса.

Охлос и диктатура, это братья-близнецы. Ну, не может существовать Охлос без "крепкого хозяйственника", тюрем и гетто. Поэтому то, что сейчас культивирует РФ, этот карго-милитари культ, он еще долго будет аукаться и на РФ, или того, что от нее останется, и в Украине, и в Беларуси.

К войне с Украиной россиян готовили долго. И если российско-грузинскую войну россияне поддержали по молчаливому согласию "дави чурок" (ох, эти братья и братские народы), и оправдали Путина, так как для русских было нормально "поставить на место черных", то вот конфликт с Украиной, намеченный на тот же 2008-й, был отложен, так как русские хохлов и не любили, но, вот все же "один народ" слегка сдерживал амбиции.

И тогда в ход пошли "нацики", "кастрюлеголовые", "свидомиты", "фашисты", "бандеровцы". Создав нужную в российских головах картинку – "на Украине враги и все фашисты" — РФ легко заявила "Крым-наш" и Путин получил колоссальный процент доверия россиян. То есть, вся украинская карта войны была срежиссирована на старых дрожжах: "в России все хорошие люди, на Украине наши враги и фашисты".

Вся современная антиукраинская пропаганда, это обычная советская "история" об Украине, вложенная в головы советским людям в эпоху СССР. Все, что советский человек слышал в школе, советской школе, техникуме и ВУЗе об Украине и ее "бандеровцах", все это ему просто показали по телевизору, оживив в памяти и крикнув "ату, врага". И советский человек побежал в атаку, спасать русских от "фашистов".

Вы представляете зависимость мозга человека от пропаганды? Я – да! Поэтому я знаю, что война не закончится банальной победой, ну, изгнанием РФ из Крыма и Донбасса, или даже развалом РФ. Ведь с развалом СССР пропаганда не ушла из мозгов людей. Она там поспала чуть-чуть, пока ее не разбудили новым "наши враги, окружают и угрожают нашей родине, советский человек".

Поэтому вы даже не представляете себе последствий, масштабности последствий современной российской пропаганды, в которой вплетены психология, социология, НЛП, импринтинговая память, симулякры, на которую работает школа, киноиндустрия, книга, песня, новости, искусство, спорт.

Вот меня удивляет, когда, казалось бы, вменяемые люди говорят "искусство вне политики" или "спорт вне политики". "Да вы что?", — хочется воскликнуть мне, и показать фото Путина на льду, Путина с медалями за каратэ, Путина на балете, вспомнить масштабный исторический симулякр кино-творческой индустрии "Молодая гвардия", Зою Космодемьянскую, Панфиловцев и что там еще наштамповала нам худ-кино-пропаганда.

В СССР пропагандой было все: кино, показывающее гниющий Запад и торжество советских людей, счастливых людей, работающих в мороз на лесоповале с туалетом под сосной и душем там же; спорт, где спортсмены были лишены личной жизни и выезжали на соревнования с 5-ю КГБшниками за спиной, балет, где балерины были заложницами сексуальных утех членов ЦК КПСС…

И эта война, она не с РФ, а вот с этим просоветским злом, это война ментальности и менталитета, это война прошлого и будущего, это война эпох. Война ментальности. Война ценностей. Война рабов и война свобод. Мы упускаем очень важный момент этой войны. Мы видим вот исключительно оружие, военных, оккупанта. Мы не видим войны историй, культур, ментальности, воспитания, ценностей.

Так вот, я видела всю работу российской пропаганды для Донбасса и на Донбассе, и это реально страшно, и это реально круто (не стоит не дооценивать врага), и это реально "на старые дрожжи", и это реально работает. Они просто брали все советские нарративы и возбуждали их. "Враги народа", "все, кто против советских людей — враг и фашист", "забрать и поделить", "богатых и врагов народа расстрелять", "кто не с нами, тот против нас", "все должны быть равны", "вся власть народу", "все вокруг народное", "справедливость для народа"…

Все это уже звучало в 1917-м, в 1933-м, 1937-м, ничего хорошего из этого не вышло.

Сначала убивали и грабили того у кого 5 коров, а потом тех, у кого 1 коза. "Богатые" у каждого свои, та как критерии богатства у каждого свои. Один видит богачом того у кого есть лапти, а второй считает богачом того у кого есть кирзачи. Поэтому тот у кого есть лапти убьет того у кого есть кирзачи и будет считать себя правым, ведь он бедный и забрал у богатого.

Я видела все это в ОРДЛО. Этот оживший 1917-м, 1933-й, 1937-й… на этом я сдалась и уехала, забрав все, что было мне дорого. Я слишком хорошо знала историю, чтобы не угадать по первым нотам "весь мир насильем мы разрушим до основанья, а затем, мы наш, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем". И я пишу об СССР, современной РФ, и об ОРДЛО лишь с одной целью: смотрите в них, смотрите в это "черное зеркало" каждый день, чтобы никогда снова. Бейте на звук, как только услышите "забрать и поделить", "назад в СССР", "колбаса по 2-20".

Внимательно смотрите на пропаганду, слушайте ее с позиции "это уже было", проводите исторические параллели. Все ответы этой войны в прошлом. Мы просто где-то не выучили пару исторических уроков и нас ткнуло носом "эй, ребята, а вот тут". И даже наша победа она там, в прошлом, в исторических уроках. Стоит только внимательно перечитать нашу, настоящую, а не написанную нам оккупантом историю.

И чтобы выиграть войну, важно не только воевать с РФ, а понимать ментальность врага, осознавать его мечты и желания, видеть его предполагаемый путь по нашей стране.

И чтобы выиграть войну, важно не только воевать с РФ, а понимать, что РФ, это не один Путин, а миллионы тех, кто дают ему власть, такую необходимую власть для исполнения их мечтаний.

И чтобы выиграть войну, важно не только воевать с РФ, а понимать ментальность не только внешнего, а и внутреннего врага, того самого гомо-советикуса, засевшего в мозгах наших граждан и вести бой за их сознание, развенчивать мифы советской пропаганды, показывать скрытое от них их советское настоящее.

Пропаганда а-ля СССР создала нам целое поколение "мамкиных расстреливателей", который только и мечтают "забрать, поделить и расстрелять". Их полно и на РФ, и у нас. И это беда. Реальная беда. Это болезнь. Ведь именно они поддержат тоталитаризм, диктатуру, гетто, первыми возьмут в руки оружие, первыми обозначат "врага" из соседей и "богатых", первыми расстреляют того у кого свинья жирнее.

На России мы уже наблюдаем милитари-психоз. И это не всегда люди в форме, не всегда люди, поддерживающие войну. Милитари-психоз на России приобретает бытовые формы, когда люди, наблюдающие за войной, завидующие тем, кто награбил "у хахлов" себе на боярку, начинает искать выход в бытовом.

Все больше хорошо вооруженных банд грабят россиян. Все больше экс-боевиков, экс-военных собираются в вооруженные кучки, чтобы терроризировать и грабить, все больше оружия расходится по стране и все больше людей, с пропагандой внутри, с работающим телевизором вместо мозгов, ходят по улицам, выбирая себе "богатых", чтобы "забрать и поделить", и если здесь многие улыбнутся, мол, если плоха на России, чего переживать нам, я не буду столь оптимистична.

Я просто помню ОРДЛО. И первыми "ополченцами" стали именно вот эти "мамкины расстреливатели", которые жили с затаенной завистью и ненавистью к соседям. Война, лишь повод для реализации их планов на "забрать и поделить". И вот здесь нам нужно задуматься. И задать вопрос: что мы делаем для контр-пропаганды, ведущейся до сих пор в стиле а-ля СССР?

Новости из России:

"В Батайске неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом, расхаживал по микрорайону Авиагородок. По словам очевидцев, хулиган постоянно приговаривал, что всех расстреляет и целился в мимо проходящих людей. Побродив немного по улицам в таком состоянии, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Примечательно, что обеспокоенные люди так и не дождались приезда полиции. Была даже идея самостоятельно обезоружить негодяя. "Мы хотели обойти его спины и обезоружить, но у нас не получилось", — рассказали местные жители изданию "Батайское время".

Хорошо, если "мамкины расстреливатели" будут расстреливать города РФ. Плохо, если такие "мамкины расстреливатели" захотят реванша СССР в нашей стране. Не сидите в "теплой ванне", зайдите в маршрутки и выйдите на улицы без наушников и ужаснитесь, от тягучего, могучего, непобедимого "Сталина на вас нет".

Нищета РФ и социальная яма, куда падает все больше россиян, скоро приведет к массовому психозу, и вот тогда "мамкины расстреливатели", подстегиваемые голодом, начнут крушить тех, у кого еще есть кусок хлеба! Путин создав эту самую эпоху "сталина на вас нет, забрать и поделить, всех расстрелять", запустил по РФ страшную волну, которую он вскоре не сможет контролировать.

И чем нищее РФ, тем больше желающих убить украинцев и пожить в наших домах. И чем больше голод на РФ, тем больше оружия возьмут в руки россияне. Война и мародерство, единственное, что может дать путин тем, кому столько лет внушал "забрать-поделить-величие русских".

И вот на этом этапе, они будут, как в 2014-м опираться на внутренних украинских "мамкиных расстреливателей", мечтающих о "забрать и поделить". Поэтому пропаганда а-ля СССР будет нагнетать обстановку "бедный-богатый" и "равенство масс", "один народ", "Украина-Русь — это Россия".

И как контрмеры, которые будут работать на опережение и будущее, я бы ввела в школах курсы экономики, экономических инноваций и экономического планирования: бизнес, семейный бюджет, заработки, хенд-мейд, умение планировать расходы, экономика страны и экономика ОТГ, как заработать для себя и для страны… Чтобы дети знали, как создать бизнес, как заработать, не стеснялись профессий, осознавали, что быть богатыми это труд, быть богатыми, это не плохо, но это не "повезло", а знания и труд, быть богатыми, это работать и получать, быть умными, это тоже круто так же, как и быть богатыми.

На смену эпохи "мамкиных расстреливателей" должны прийти те, кто готов получать и применять знания, уважать свой труд и труд чужих людей, рисковать, строить, планировать, зарабатывать!

На смену советского "забрать и поделить, халява, равенство бедных, льготы, украсть у государства, богатство-плохо" должно прийти "создать, инновации, заработать, вложить, государство — это я, умею-знаю-работаю-получаю". Мы должны создать не человека-потребляющего, а человека-созидающего. Почему? Ну, потому что мы, это Украина, а Украина, "це завжди круто, це господарювати на своїй землі, це дбати про свою землю, це бути талановитою й успішною людиною й пишатись тим, що ти українець"!

Победа на войне, это еще и перелом сознания, смена эпох, смена ментальности. И ров с РФ, о котором там много говорят в Украине, должен начинаться в сознании каждого из нас.

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