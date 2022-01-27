Отмена редакционных удостоверений. Нардепы обсудят скандальный законопроект с журналистами, – Томиленко

В среду, 26 января, Комитет по свободе слова на своем заседании выбирая между вариантами отказаться от противоречивой инициативы отмены действующего примечания о статусе журналиста в Уголовном кодексе или продолжить обсуждение, предложил на следующей неделе провести дискуссию с экспертами.

Об этом заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Это будет первое публичное обсуждение законопроекта 6443 с журналистским сообществом, ведь его авторы регистрировали инициативу в конце 2021 года без привлечения журналистских организаций и широкого круга медийных организаций, не выносили свои инициативы на обсуждение рабочей группы Комитета по вопросам свободы слова по воплощению рекомендаций с безопасности журналистов", - говорится в сообщении.

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Он напомнил, что авторы законопроекта предлагают изъять из Уголовного кодекса примечание, что "Статус журналиста или его принадлежность к средству массовой информации подтверждается редакционным или служебным удостоверением или другим документом, выданным средством массовой информации, его редакцией или профессиональным или творческим союзом журналистов".

"К тому же, с возражениями о пересмотре статуса журналиста выступила как Национальный союз журналистов Украины, так и Комиссия по журналистской этике и Украинская ассоциация медиа-бизнеса", - отметил Томиленко.