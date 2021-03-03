Откуда в медицине взялись маска и перчатки: история и "украинский след"

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Откуда взялись маска и перчатки

Во время пандемии коронавируса индивидуальные средства защиты – маска, перчатки, антисептик – стали привычными вещами в повседневности любого человека. Но были времена, когда их не использовали даже при хирургических операциях.

Так, 124 года назад, 1 марта 1897-го польский хирург Ян Микулич-Радецкий, который был уроженцем украинского города Черновцы, провел первую операцию в перчатках и маске. Доказать необходимость использования последней ему помог врач-гигиенист из Надднепрянщины Павел Лащенков. Подробнее об истории возникновения и применения этих средств написала Светлана Шевцова на "Укринформе".

Кто первым ввел "моду" на перчатки в медицине

Это был американский хирург Уильям Холстед (1852-1922) – выдающийся реформатор медицины, незаурядная личность и один из "отцов" американской хирургии. Холстед закончил Йельский университет, стажировался в ведущих европейских клиниках, а по возвращении из Европы успешно работал во многих больницах Нью-Йорка. Он провел немало уникальных операций и спас жизни многих людей. Однако сам увлекся обезболивающими свойствами кокаина и, начав вводить себе инъекции ради эксперимента, довольно скоро стал зависимым от препарата. Благодаря друзьям и морфию (тогда он считался не столь убийственным, как кокаин) медику удалось "усмирить" свою зависимость, но работать в Нью-Йорке он не мог – профессиональной репутации хирурга был нанесен сокрушительный удар.

Молодой Уильям Холстед, 1880 года; Кэролайн Хэмптон, 1889 год; ранняя резиновая хирургическая перчатка, которую носил хирург Джонса Хопкинса Джон М. Т. Финни

В 1886 году Холстед переехал в Балтимор штата Мэриленд и начал работать в только что открытом госпитале имени Джонса Хопкинса. Правда, там доктору приходилось скрывать свою зависимость от морфия перед администрацией и коллегами.

Однако в 1889-м ему начала ассистировать хирургическая медсестра Кэролайн Хэмптон, с которой он довольно быстро нашел общий язык. Подчеркивается, что она была толковой и умела держать язык за зубами о зависимости хирурга. Благодаря ее молчаливости Холстеда вскоре назначили на должность главного врача госпиталя.

"Зимой 1890 года у Кэролайн развился тяжелый контактный дерматит на хлорид ртути и карболовой кислоты (фенол), которые использовали тогда для асептики (комплекс мер, направленных на предотвращение проникновения микроорганизмов в рану и организм в целом. – Ред.). Она уже не могла терпеть боль, и решила увольняться. Холстеду предложили другую медсестру. Он категорически отказался, зато попросил компанию Goodyear Rubber Company, которая производила велосипедные шины, изготовить резиновые перчатки для Кэролайн", – говорится в сообщении.

Уильям Холстед с командой оперирует в госпитале Джона Хопкинса в перчатках, но без масок, 1904 год

Хотя, замечает автор, на тот момент перчатки уже использовалинаиболее прогрессивные проктологи и гинекологи, но те были довольно грубыми – изготовленными из овечьих кишок, а применять их в операционной тогда врачам и в голову не приходило. Благодаря инициативе Холстеда "золотые руки" Кэролайн были спасены, как и фактически карьера главного хирурга.

"Поэтому вскоре все медики, работавшие в операционной госпиталя имени Хопкинса, обезопасили свои руки от едких дезинфицирующих средств. А потом оказалось, что таким образом они еще и обезопасили от инфекций пациентов. Кроме того, в перчатках было удобнее работать – они лучше удерживали хирургические инструменты, чем скользкие пальцы. "Почему я не додумался до этого раньше?", – спрашивал себя Холстед", – пишет Шевцова.

"Украинский след" в применении масок и перчаток

Отмечается, что о резиновых перчатках вскоре узнал давний друг и коллега Холстеда Ян Микулич-Радецкий. В ту пору он оперировал в клинике Университета Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) и был светилом хирургии европейского уровня. Отец Микулича имел польско-литовское происхождение, мать была австрийкой, сам он родился в Черновцах, а на вопрос о национальности всегда отвечал: "Хирург".

Впервые Микулич надел перчатки во время операции на Пасху 1896 года. Также именно он известный тем, что первым ввел ношение медицинских масок во время проведения хирургических операций.

Ян Микулич-Радецкий (в центре) и его ассистенты, Краков, примерно 1887 год

"Эффективность резиновых перчаток не вызывала сомнения, но вскоре один пациент умер от послеоперационной инфекции. Начали искать причину... В том же университете Бреслау кафедру гигиены возглавлял профессор Карл Флюгге, который выражал революционную по тем временам идею о том, что инфекции, в частности туберкулез, распространяются воздушно-капельным путем. Он доказывал, что даже во время тихого разговора в воздухе распыляются мельчайшие капельки со слизистых оболочек", – говорится в материале.

Зимой 1897 года на стажировку в Флюгге приехал харьковский врач-гигиенист из Надднепрянской Украины Павел Лащенков (Лащенко, в 1899-1905 годах главный санитарный врач Харькова).

Карл Флюгге и Павел Лащенков

Вместе они провели эксперимент: украинец прополоскал рот Bacterium prodigiosum ("чудесная бактерия"), потом зашел в комнату, в которой были расставлены чашки Петри с культурой этой бактерии. Когда он молчал, то ничего не происходило, но как только начал говорить, чихать и кашлять, – бактерия стала "кровоточить" и быстро прирастать колониями.

"Врачи поняли, что происходит. Во время кашля и даже разговора, через слизистые, в воздух выделялись невидимые глазу капельки, которые, подхваченные потоком воздуха, разлетались по комнате и, попадая на чашки Петри с бактерией, вызывали ее активность. Таким образом Флюгге пояснил Микуличу, от чего умер тот несчастный – патогены передались от больного врача – пациенту", – отмечает автор.

Ян Микулич-Радецкий (в центре) во главе первой в мире операционной бригады, работавшей в масках и перчатках, 1899 год, клиника университета Бреслау

Так медики решили обвязывать нос и рот марлевой тканью, однако обязательным элементом экипировки персонала больниц маска стала не скоро. В 1919-м хирургические маски использовали во время половины всех операций. И только в 30-х годах ХХ в. их начали носить все медики.

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