Откуда в медицине взялись маска и перчатки: история и "украинский след"

Во время пандемии коронавируса индивидуальные средства защиты – маска, перчатки, антисептик – стали привычными вещами в повседневности любого человека. Но были времена, когда их не использовали даже при хирургических операциях.

Так, 124 года назад, 1 марта 1897-го польский хирург Ян Микулич-Радецкий, который был уроженцем украинского города Черновцы, провел первую операцию в перчатках и маске. Доказать необходимость использования последней ему помог врач-гигиенист из Надднепрянщины Павел Лащенков. Подробнее об истории возникновения и применения этих средств написала Светлана Шевцова на "Укринформе".

Это был американский хирург Уильям Холстед (1852-1922) – выдающийся реформатор медицины, незаурядная личность и один из "отцов" американской хирургии. Холстед закончил Йельский университет, стажировался в ведущих европейских клиниках, а по возвращении из Европы успешно работал во многих больницах Нью-Йорка. Он провел немало уникальных операций и спас жизни многих людей. Однако сам увлекся обезболивающими свойствами кокаина и, начав вводить себе инъекции ради эксперимента, довольно скоро стал зависимым от препарата. Благодаря друзьям и морфию (тогда он считался не столь убийственным, как кокаин) медику удалось "усмирить" свою зависимость, но работать в Нью-Йорке он не мог – профессиональной репутации хирурга был нанесен сокрушительный удар.

В 1886 году Холстед переехал в Балтимор штата Мэриленд и начал работать в только что открытом госпитале имени Джонса Хопкинса. Правда, там доктору приходилось скрывать свою зависимость от морфия перед администрацией и коллегами.

Однако в 1889-м ему начала ассистировать хирургическая медсестра Кэролайн Хэмптон, с которой он довольно быстро нашел общий язык. Подчеркивается, что она была толковой и умела держать язык за зубами о зависимости хирурга. Благодаря ее молчаливости Холстеда вскоре назначили на должность главного врача госпиталя.

"Зимой 1890 года у Кэролайн развился тяжелый контактный дерматит на хлорид ртути и карболовой кислоты (фенол), которые использовали тогда для асептики (комплекс мер, направленных на предотвращение проникновения микроорганизмов в рану и организм в целом. – Ред.). Она уже не могла терпеть боль, и решила увольняться. Холстеду предложили другую медсестру. Он категорически отказался, зато попросил компанию Goodyear Rubber Company, которая производила велосипедные шины, изготовить резиновые перчатки для Кэролайн", – говорится в сообщении.

Хотя, замечает автор, на тот момент перчатки уже использовалинаиболее прогрессивные проктологи и гинекологи, но те были довольно грубыми – изготовленными из овечьих кишок, а применять их в операционной тогда врачам и в голову не приходило. Благодаря инициативе Холстеда "золотые руки" Кэролайн были спасены, как и фактически карьера главного хирурга.

"Поэтому вскоре все медики, работавшие в операционной госпиталя имени Хопкинса, обезопасили свои руки от едких дезинфицирующих средств. А потом оказалось, что таким образом они еще и обезопасили от инфекций пациентов. Кроме того, в перчатках было удобнее работать – они лучше удерживали хирургические инструменты, чем скользкие пальцы. "Почему я не додумался до этого раньше?", – спрашивал себя Холстед", – пишет Шевцова.

Отмечается, что о резиновых перчатках вскоре узнал давний друг и коллега Холстеда Ян Микулич-Радецкий. В ту пору он оперировал в клинике Университета Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) и был светилом хирургии европейского уровня. Отец Микулича имел польско-литовское происхождение, мать была австрийкой, сам он родился в Черновцах, а на вопрос о национальности всегда отвечал: "Хирург".

Впервые Микулич надел перчатки во время операции на Пасху 1896 года. Также именно он известный тем, что первым ввел ношение медицинских масок во время проведения хирургических операций.

"Эффективность резиновых перчаток не вызывала сомнения, но вскоре один пациент умер от послеоперационной инфекции. Начали искать причину... В том же университете Бреслау кафедру гигиены возглавлял профессор Карл Флюгге, который выражал революционную по тем временам идею о том, что инфекции, в частности туберкулез, распространяются воздушно-капельным путем. Он доказывал, что даже во время тихого разговора в воздухе распыляются мельчайшие капельки со слизистых оболочек", – говорится в материале.

Зимой 1897 года на стажировку в Флюгге приехал харьковский врач-гигиенист из Надднепрянской Украины Павел Лащенков (Лащенко, в 1899-1905 годах главный санитарный врач Харькова).

Вместе они провели эксперимент: украинец прополоскал рот Bacterium prodigiosum ("чудесная бактерия"), потом зашел в комнату, в которой были расставлены чашки Петри с культурой этой бактерии. Когда он молчал, то ничего не происходило, но как только начал говорить, чихать и кашлять, – бактерия стала "кровоточить" и быстро прирастать колониями.

"Врачи поняли, что происходит. Во время кашля и даже разговора, через слизистые, в воздух выделялись невидимые глазу капельки, которые, подхваченные потоком воздуха, разлетались по комнате и, попадая на чашки Петри с бактерией, вызывали ее активность. Таким образом Флюгге пояснил Микуличу, от чего умер тот несчастный – патогены передались от больного врача – пациенту", – отмечает автор.

Так медики решили обвязывать нос и рот марлевой тканью, однако обязательным элементом экипировки персонала больниц маска стала не скоро. В 1919-м хирургические маски использовали во время половины всех операций. И только в 30-х годах ХХ в. их начали носить все медики.

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