Откуда пошел лозунг 'Слава Украине!' Первое упоминание и интересные факты

Лозунг "Слава Украине!", который так раздражал и раздражает российскую пропаганду и за который оккупанты недавно жестоко расстреляли безоружного военнопленного, стал настоящим символом украинского сопротивления. Но много ли вы знаете о его истории?

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Откуда взялись эти слова, получившие статус культовых, в эфире одного из украинских телеканалов рассказала кандидат исторических наук Алина Понипаляк. Как рассказала ученая, история лозунга насчитывает более 100 лет и за это время он успел стать настоящим неофициальным государственным символом.

По имеющимся сведениям, впервые эти слова прозвучали в марте 1919 во Львове. На тот момент в городе продолжались студенческие протесты против польского правительства и возглас "Слава Украине! – Героям слава!" стал их отличительной чертой.

Впоследствии слова вошли в употребление в Украинской народной республике – первом признанном независимом государстве нашего народа новейшего времени. И в течение всего ХХ века они символизировали стремление украинцев к самостоятельности. Сначала это был революционный возглас, прославлявший государственность, украденную у нас россиянами во время присоединения к Советскому Союзу.

Госпожа Понипаляк также назвала историческим мифом то, что украинскому политику Степану Бандере приписывают выражение: "Придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", и миллионы ответят: "Героям слава!" Никаких исторических подтверждений тому, что он его где-то произнес, нет. Хотя ученая отметила, что выражение в целом подходило бы Бандере, было в духе его деятельности.

Еще одним "отцом" лозунга Понипаляк назвала главу Организации украинских националистов с 1960-х гг. Ярослава Стецько. Во времена его председательства в организации возглас "Слава Украине!" приобрел политическое содержание.

Лозунг "Слава Украине!" – Героям слава!" – это не просто лозунг, прославляющий нашу страну, это лозунг, который связан с борьбой за нашу государственность", – считает историк.

Как писал OBOZREVATEL, видео с расстрелом украинского военного после слов "Слава Украине!" появилось в интернете 6 марта. Украинцы начали массово публиковать лозунг-ответ "Героям слава!", как реакцию на смерть мужчины. Впоследствии выяснилось, что это был боец 163-го батальона 119-й ОМБр ТрО Черниговской области Александр Мациевский. Погиб он в конце декабря. А перед тем последний раз позвонил своей маме и дал ей обещание, никогда не сдаваться в плен.

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