Отключение 3d party cookie: в Украине проведут вебинар о последствиях и альтернативах

Несмотря на отсрочку прекращения использования кук третьих сторон Google, мировая диджитал индустрия не останавливает поиски эффективного решения для таргетирования и общего управления цифровыми рекламными кампаниями.

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На сегодняшний день протестировано далеко не 2-3 решения, однако придем ли мы к единому общему или индустриальному решению в пределах страны, или вынуждены будем оперировать с целым множеством доступных решений, связанных или несвязанных аналитической экосистемой – ответ на этот вопрос до сих пор открыт. .

IAB Ukraine проведут вебинар, на котором вы узнаете, чем есть куки третьих сторон, и какие изменения происходят. Также спикеры обсудят то, к чему приведет отключение 3rd party cookie и какие решения вы можете принять уже сейчас, чтобы облегчить переход.

Спикерами вебинара будут: Кирилл Винокуров, Industry manager Google, Дарья Малихатко, Data Sciences Director Publicis Groupe, Михаил Брызгунов, PPC&Programmatic Team Lead MixDigital, Виталий Морозенко, Founder and CEO myGaru и Иван Федоров, Business Development Director Admixer.

Модератором вебинара будет Анастасия Байдаченко, CEO в IAB Ukraine. Ссылка на регистрацию.

IAB Ukraine или Interactive Advertising Bureau – глобальная сеть неправительственных, неприбыльных, некоммерческих организаций, объединяющая игроков рынка интерактивной рекламы, любое цифровое средство массовой информации. Украина получила лицензию ИАБ в 2018 году, а полтора года спустя ИАВ Ukraine возглавила Анастасия Байдаченко.