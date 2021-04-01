Давно назревал сей пост, чувствую пришло время. Речь пойдет об отказе о госпитализации. Много текста если что.

На данный момент в протоколе четко прописаны показания для госпитализации: сатурация 92 и ниже; частота дыхания 30 и выше; температура 38.5 и выше; которая не снижается жаропонижающими средствами; декомпенсация хронических заболеваний на фоне ковида. Например: диабетик с глюкозой крови 24 ммоль/л, сатурацией 96, ковид +.

А теперь суровая реальность. Если пациент попадает в рамки показаний – его обязаны госпитализировать. Частая причина отказа - отсутствие мест. Но законная ли это причина отказа? Спойлер, нет. Отсутствие КТ, теста, анализов? Тоже не причина.

Представим скорая колесит по городу, везде отказывают, пациент ухудшается, благополучно умирает в машине. Кто виноват? Дежурный врач той больницы, в которой осматривали в последний раз, или под стенами которой скорая простояла несколько часов. Почему? Потому что пациенту в критическом состоянии обязаны оказать помощь. Увы, таков закон. То есть, если скорая привозит тяжелого пациента, его обязаны выгрузить, оказать помощь в условиях приемного отделения(emergency department). Если нет мест, дежурный врач сообщает об этом администрации, а та в свою очередь должна заниматься переводом пациента туда, где есть места. Либо другой вариант. Скорая выгружает пациента, не закрывает вызов и находится с пациентом до того самого момента, пока не будет определенно место госпитализации. Но это не фельдшера задача место искать. Если проще пациент не может быть ничейным. И пациента не должно волновать есть места в городе или нет. Если в области есть хотя бы одно свободное место, скорая обязана туда везти пациента. Он не должен умирать дома, или в машине. Единственное исключение, если родственники или сам пациент отказывается от госпитализации. Нет в области? Что ж хоть в коридор, иначе это оставление в опасности и неоказание помощи. Кто последний откажет, тот и сядет, игру в "горячую картошку" помните? Тут тот же принцип. Сортировка? О да, могла бы быть и это решило бы все юридические вопросы, но в стране не введено чрезвычайное положение, а значит нет никакого особого правового статуса и вы не можете применять понятие сортировки, а значит надо оказать помощь. Да и может кто-то видел приказ МОЗ о сортировке?)

Нет мест? Да ваши проблемы, коллеги. Я это все к чему, а к тому, что если полетят иски они будут направленны именно против вас, а не против главного врача, горздрава, или министра. Всех нас кинули, если кто не понял.

Особенно абсурдны звучат моменты, когда средней степени тяжести госпитализируют, а тяжелых нет, мол мест в реанимации нет) Если мы уже говорим о сортировки, то приоритет у тяжелых. Значит создается ПИТ там, где есть место. Нет анестезиологов? Это пациента тоже не волнует.

З.Ы. Эта часть для политиков, чиновников и прочих хренов у власти. Вы создали невиданной тупости юридическую коллизию, потому что вы не желаете признавать катастрофичность ситуации и брать на себя ответственность, перекладывая ее на плечи медиков, впрочем, как и всегда. Потому что если вы перечитаете конституцию и закон Украины о здравоохранении, то возможно осознаете, что отказ в госпитализации незаконен. И я искренне удивляюсь, что больницы, в частности в Одессе, до сих пор не засыпали исками.

Пациентам – отстаивайте свои права, требуйте документальное подтверждение отказа от госпитализации. Знаю, коллеги меня возненавидят, но пока вы/мы врачи будем и дальше тихонько молчать в тряпочку об вас продолжат вытирать ноги, как пациенты, так и работодатели, чиновники и т.д. . Потому что это не ваша задача места искать, а вашей администрации, подразделений здравоохранении, которые когда придет время умоют руки.

Если система не справляется, правительство, профильное министерство обязано:

-ввести ЧП, или хотя бы четко прописать правила сортировки, критерии отбора и маршрут пациента, на случай если мест нет. Врачи не должны нести ответственность за вашу бездарность.

У вас был год, вы его благополучно пр*срали. Мои поздравления)

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.