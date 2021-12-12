Отец экс-нардепа Татьяны Чорновол умер в Египте при странных обстоятельствах. Фото

Народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол сообщила о смерти своего 66-летнего отца Николая Ивановича. Трагедия произошла в Египте, где родители политика отдыхали.

На своей странице в Facebook в воскресенье, 12 декабря, Чорновол рассказала, что сердце отца остановилось, когда он плавал в море.

"Плавали в море, смотрели рыбок. Вдруг что-то произошло. Выбросил маску и поплыл к берегу, мама увидела, что не дышит, но плывет. На мелководье стал – и отключился", – написала она.

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По словам Чорновол, врачам в медицинском учреждении удалось запустить сердце мужчины, мозг был жив. Анализы тоже были в норме – с каждым днем, как рассказала экс-нардеп, отцу становилось лучше.

Хуже мужчине стало за день до того, как сама политик должна была прилететь в Египет. "Мне объяснили, что после клинической смерти не все просыпаются, мозг не хочет включаться", – говорится в сообщении.

Черновол добавила, что врачи так и не смогли объяснить, что стало причиной смерти мужчины.

"Страховая сначала вообще нагло лгала, потом выдали мне результаты многих анализов и исследований, наши врачи просмотрели, что могло вызвать такое нарушение ритма сердца, вплоть до его остановки, но ничего не нашли", – отметила она, добавив, что хоронить ее отца будут во вторник, 14 декабря, в селе Гора.

Чорновол добавила, что Николай Иванович никогда не болел и в последнее время здоровье его не беспокоило.

"Он еще был таким молодым, только 66 лет. Никогда не болел, никогда у него ничего не болело... Жилистый, сильный. Он единственный мог поднять вазон с пальмой. Он погиб так неожиданно, хотя всегда оберегал нас от чего-то "врасплох", – написала она.

"Спасибо тебе мой папа. Я так тебя люблю. И еще хочу сказать что-то важное для него – он жил Украиной. Он был настоящий казак из Черкасщины. Он воспитал детей патриотами. Все, кто его любил, запомните его казаком" , – добавила Черновол.

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