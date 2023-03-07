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Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ "Холодный Яр". Фото

Марина Лисничук
Общество
4 минуты
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Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ 'Холодный Яр'. Фото

В боях с российскими оккупантами за город-крепость Бахмут на Донетчине погиб танковый экипаж 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск ВСУ. Отошли в вечность настоящие Герои, патриоты и защитники – командир Виталий "Тяпа" Кобец, водитель-механик Андрей Мельник и наводчик Сергей Леонтьев.

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Погибшие воины всегда прикрывали пехоту. Трагическое известие сообщила пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Я не знаю, куда уже дальше можно разбивать сердце… Наши любимые ребята отошли в вечность. Целый экипаж. Такие искренние, такие веселые, скромные. Они были великолепны. Почивайте с миром. И пусть ваши убийцы будут прокляты и не найдут покоя ни при жизни, ни после смерти", – написала она.

Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото

Боец 93-й бригады Владимир Дяченко в комментариях под постом пресс-офицера рассказал о работе этого экипажа и выразил благодарность за нее погибшим.

Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото

"Экипаж был шикарный. Сколько раз они реально помогали нам. Всегда прикрывали пехоту. Благодарность огромная! Земля вам, ребята, пухом! Слава Украине!" – отметил воин.

Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото

"Знал лично этот экипаж. Большая потеря для нас. Царство небесное!" – добавил военный капеллан Александр Петрушкевич.

Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото

В фонде "Вернись живым" уточнили, что все трое защитников полегли во время битвы за Бахмут.

Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото

"Водитель-механик танка Андрей Мельник, командир Виталий Кобец и наводчик Сергей Леонтьев погибли, сражаясь за Бахмут на Донетчине. И за каждого из нас", – говорится в сообщении.

Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото
Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото

Известно, что Герой Виталий Кобец участвовал в боях в Изюмском районе на Харьковщине. В ноябре прошлого года воин рассказывал изданию "Новинарня", что во время боя подбил вражеский танк, а врагу удалось повредить его технику.

Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото

"Я увидел вспышку, и сразу прилет. Пробило башню, все горит... Я выскочил. Когда второй прилет. Наводчик остался в танке, потому что люк у него запаяло. Но пушка упала, он над ней через щель высунул голову и кричит: "Тяпа, достань!" Я выскочил на танк, даже не понял как, и достал", – вспоминал он.

Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото

После этого боец лечился, а затем вернулся на фронт. Тогда "Тяпа" получил два трофейных танка в подчинение.

Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото

"Когда после ранения впервые залез в танк, меня трясло от воспоминаний, как в секундах решается – выживешь или погибнешь. Но я преодолел страх", – говорил офицер.

Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото
Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото
Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото
Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Бахмут погибли отец и сын – Олег Хомюк и Никита Хомюк. Они отправились защищать Украину в первые дни полномасштабного наступления.

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