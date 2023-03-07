Отдали жизнь за Украину: в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ ''Холодный Яр''. Фото

В боях с российскими оккупантами за город-крепость Бахмут на Донетчине погиб танковый экипаж 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск ВСУ. Отошли в вечность настоящие Герои, патриоты и защитники – командир Виталий "Тяпа" Кобец, водитель-механик Андрей Мельник и наводчик Сергей Леонтьев.

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Погибшие воины всегда прикрывали пехоту. Трагическое известие сообщила пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Я не знаю, куда уже дальше можно разбивать сердце… Наши любимые ребята отошли в вечность. Целый экипаж. Такие искренние, такие веселые, скромные. Они были великолепны. Почивайте с миром. И пусть ваши убийцы будут прокляты и не найдут покоя ни при жизни, ни после смерти", – написала она.

Боец 93-й бригады Владимир Дяченко в комментариях под постом пресс-офицера рассказал о работе этого экипажа и выразил благодарность за нее погибшим.

"Экипаж был шикарный. Сколько раз они реально помогали нам. Всегда прикрывали пехоту. Благодарность огромная! Земля вам, ребята, пухом! Слава Украине!" – отметил воин.

"Знал лично этот экипаж. Большая потеря для нас. Царство небесное!" – добавил военный капеллан Александр Петрушкевич.

В фонде "Вернись живым" уточнили, что все трое защитников полегли во время битвы за Бахмут.

"Водитель-механик танка Андрей Мельник, командир Виталий Кобец и наводчик Сергей Леонтьев погибли, сражаясь за Бахмут на Донетчине. И за каждого из нас", – говорится в сообщении.

Известно, что Герой Виталий Кобец участвовал в боях в Изюмском районе на Харьковщине. В ноябре прошлого года воин рассказывал изданию "Новинарня", что во время боя подбил вражеский танк, а врагу удалось повредить его технику.

"Я увидел вспышку, и сразу прилет. Пробило башню, все горит... Я выскочил. Когда второй прилет. Наводчик остался в танке, потому что люк у него запаяло. Но пушка упала, он над ней через щель высунул голову и кричит: "Тяпа, достань!" Я выскочил на танк, даже не понял как, и достал", – вспоминал он.

После этого боец лечился, а затем вернулся на фронт. Тогда "Тяпа" получил два трофейных танка в подчинение.

"Когда после ранения впервые залез в танк, меня трясло от воспоминаний, как в секундах решается – выживешь или погибнешь. Но я преодолел страх", – говорил офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Бахмут погибли отец и сын – Олег Хомюк и Никита Хомюк. Они отправились защищать Украину в первые дни полномасштабного наступления.

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