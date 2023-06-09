Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб молодой защитник из Закарпатья. Фото

Война с российскими захватчиками унесла жизнь молодого воина ВСУ, закарпатского венгра Ласло Шебештьена. Защитник служил стрелком-помощником в одной из горно-штурмовых рот.

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Свой последний бой 25-летний боец принял на Донетчине. О потере сообщил городской голова города Берегово Золтан Бабяк (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Горькую новость получили с фронта: в войне с российскими оккупантами погиб наш защитник Ласло Шебештьен 1998 г. р." – написал он.

Под черно-белым фото Ласло мэр отметил, что стрелок-помощник горно-штурмовой роты погиб вблизи населенного пункта Роздоловка в Донецкой области.

От имени городского совета, депутатского корпуса, членов исполкома и всей громады он выразил искренние соболезнования семье погибшего бойца ВСУ.

"О месте и времени чина похорон будет сообщено позже. Вечная память и слава нашему Герою!" – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивановском Донецкой области погиб 27-летний боец ВСУ Андрей Сорохманюк из Закарпатской области. Он служил старшим водителем механиком.

Также на Донетчине, в боях с врагом за Бахмут погиб молодой защитник Василий Матийчак из Закарпатья. Жизнь воина оборвалась за два дня до 22-летия.

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