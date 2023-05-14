'Мужественно стоял на защите Украины': в боях Донецкой области погиб молодой защитник из Закарпатья. Фото

На войне погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Ясинянской общины. Герой погиб в населенном пункте Ивановское, Донецкая область.

Родился он 21 октября 1995 года и проживал в селе Черная Тиса Раховского района.

Захитник проходил военную службу в составе воинской части А4574 Вооруженных сил Украины, где служил старшим водителем механиком.

11 мая 2023 года защитник Андрей Сорохманюк погиб в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

"Мужественно стоял на защите Родины, был верен военной присяге и украинскому народу. Погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость, защищая жизнь каждого из нас", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на Донбассе погиб Александр Мальцев из Винницкой области.

Воин с позывным "Тринадцатый" отдал свою жизнь за независимость Украины под Дубово-Васильевкой на Донетчине 3 мая.

Александр погиб как Герой. Он не оставил своих побратимов во время штурма, стоял до последней минуты своей жизни вместе с ними. Получив ранение, он отказался от эвакуации. И вел бой, пока хватило сил.