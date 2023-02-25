Отдал жизнь за Украину: на Доннечине в свой день рождения погиб воин ВСУ с Киевщины. Фото

В Донецкой области в боях с российской оккупационной армией погиб воин Вооруженных сил Украины Петр Гераскин. Жизнь защитника страны оборвалась 21 февраля – в день его рождения.

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Военнослужащий после мобилизации нес службу в должности командира отделения инженерно-саперного взвода в звании солдата. Об этом сообщает Мироновский городской совет в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Житель села Шандра Киевской области был мобилизован в ряды украинской армии после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. У Петра Гераскина было опыт службы – в 1997 году он был призван на срочную службу в танковые войска. После службы в армии – вернулся на гражданскую работу.

У погибшего воина осталась жена, мама, братья и сестра. Родственники и знакомые погибшего военного отзываются о нем как о хорошем муже, дружелюбном друге и соседе, который всегда приходил на помощь.

Напомним, на востоке Украины в боях с российскими оккупантами погибли четыре бойца из 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Также сообщалось, что на фронте под Авдеевкой погиб молодой учитель. Игорь Бончев из Одесской области четыре года проработал в местной школе, преподавал физику и физкультуру. Когда началась полномасштабная война, добровольцем отправился на фронт. Погиб воин 9 февраля, без отца будут расти два его сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области отец погибшего воина Александра Зозули передал денежную помощь, которую получил от государства, на нужды Вооруженных сил Украины. Мужчина рассказал, что его сын добровольно пошел в армию еще в 2014 году и все это время защищал страну от российской агрессии.