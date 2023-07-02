Отдал самое ценное за Украину: на фронте погиб 29-летний Дмитрий Дзебчук

Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб военнослужащий Дмитрий Дзебчук c Ивано-Франковщины. Его сердце остановилось на 30-м году жизни.

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О смерти воина на своей странице в Facebook сообщил глава Пасечнянской громады Андрей Гунда. Соболезнования родным защитника выразили также в Хмелевской гимназии (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Пасечнянская громада славится своими защитниками, которые не дожидаясь повесток из военкоматов, встали на защиту родной земли. И как же болит сердце, когда приходит сообщение об очередной потере наших мужественных воинов", – говорится в сообщении.

Дзебчук Дмитрий Васильевич, 08.11.1993 г. р., был родом из села Максимец Пасичнянской тергромады. Он героически погиб, защищая украинцев от российских захватчиков.

Мужчина был мужественным, смелым и преданным своей стране, за мирное небо в которой он отдал самое ценное – собственную жизнь. Воин погиб 30 июня.

"Не хватит слов, чтобы утешить родных погибшего, нельзя постичь всего того, что переживают они сейчас. Пусть Бог утешит их израненные души. Вечная память Герою, который теперь защищает нас в рядах небесного войска", – указал глава громады.

В Хмелевской гимназии добавили, что знали Дмитрия как спокойного, уравновешенного, всегда улыбающегося мужчину. В то же время он был мужественным воином, настоящим патриотом, который любил Украину, приложил много усилий для ее независимости и свободы и погиб за нее в бою с врагом.

"Искренне сочувствуем родителям и благодарим за воспитание такого прекрасного сына, разделяем горе вместе с братьями, сестрами, невестой, семьей. Склоняем головы в скорби и уважении перед тобой, наш Герой, твой подвиг не будет забыт никогда ! Почивай с Богом! Вечная и светлая память!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Тернопольщине простились с 46-летним защитником Романом Скирой. До начала полномасштабной войны он был помощником капеллана в кафедральном соборе Равноапостольных Константина и Елены в Тернополе, однако взял в руки оружие и пошел защищать Украину.

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