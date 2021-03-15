Теряют квартиры и не могут выехать за границу: как украинки выбивают с бывших мужей сотни тысяч гривен

Украинки начали активно выбивать алименты со своих бывших супругов, иногда счета идут на сотни тысяч гривен. Теперь мужчин останавливают на границе, запрещают выезжать на заработки, арестовывают их недвижимость, автомобили и даже яхты.

Юристы говорят, что некоторые должники предпочитают удариться в бега, чем платить алименты своим детям.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Недавно житель Волыни выплатил более 115 тысяч гривен задолженности по алиментам. При чем 13,4 тысячи из этой суммы составляет штраф за неуплату. Суд Луцка еще в 2017 году принял решение о том, что этот отец должен выплатить ребенку долги по алиментам из расчета по 2 тысячи гривен за каждый месяц. Однако мужчина не торопился выполнить свой долг.

Но после того, как ему запретили выезд за границу, лишили права управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться, он все-таки решил все заплатить.

И это далеко не единственный случай, когда суды назначают огромные суммы за то, что один из бывших супругов не помогал второму содержать ребенка.

В Днепре исполнительная служба наложила арест на недвижимость бывшего супруга, который не платил алименты своему ребенку. У него накопился долг в 190 тысяч гривен за восемь лет. Кроме того его внесли в Реестр должников, таким образом ему запретили выезд за границу. В результате мужчина выплатил долг. Также ему пришлось уплатить и 84 тысячи штрафа.

В Одессе бывший супруг перечислил 310 тысяч гривен алиментов и штрафов за просрочку после того, как его деньги на счетах решили арестовать.

В Сумах отец выложил сразу почти 300 тысяч гривен долга по алиментам после того, как его недвижимость была арестована и ее запретили продавать. До этого мужчина семь лет отказывался помогать своему ребенку.

В Черкассах суд постановил взыскать с одного из родителей 120 тысяч гривен только пени за просрочку уплаты алиментов. Причем на самом деле пеня за то, что бывший муж не платил ребенку алименты много лет, составила почти 1,5 миллиона гривен!

Однако по закону сумма пени не может превышать задолженности по алиментам. А отец уже накопил долг более чем в 120 тысяч. В результате суд взыскал с него еще столько же.

Всего, по данным Министерства юстиции Украины, только с начала 2021 года удалось взыскать с должников 983,7 млн гривен алиментов. Из них 186 млн – с помощью запретов на выезд за рубеж, на вождение автомобиля, пользования оружием.

В Киеве был случай, когда за долги по алиментам у мужчины арестовали яхту. Он задолжал своему сыну почти 123,5 тысячи гривен. Вместе со штрафами эта сумма выросла до 184 тысяч.

Также пограничники в аэропорту "Борисполь" не выпустили за границу отца, который задолжал алименты своему ребенку. Должник собирался отдохнуть в Дубае. Когда понял, что его поездка сорвалась, устроил дебош в аэропорту. На него составили еще и протокол.

А в Кривом Роге у бывшего супруга, который не хотел оплачивать алименты в размере 93 тысячи гривен, забрали за долги 2-х комнатную квартиру.

Юрист Виктор Шевчук рассказывает, что ему приходилось защищать клиентку, которой муж задолжал примерно 200 тысяч гривен алиментов на двух детей. При этом супруг – состоятельный человек, имеет два дома, квартиру, автопарк, регулярно выезжает за границу.

"Только когда речь зашла о том, что у него отберут права и запретят выезд за границу, он согласился погашать долг частями. А так на него ничего не действовало", – говорит Шевчук.

Также он добавляет, что не так давно в Киеве не выпустили за рубеж известного бизнесмена, который задолжал алименты за много лет. Но пока даже это на него не подействовало.

"Благодаря Реестру должников за границу не могут выехать даже те, кто отправляется туда на заработки. За последний год было несколько подобных случаев. Их останавливают на границе и разворачивают. Некоторые из них очень быстро находили средства, чтобы рассчитаться. Другие судятся", – говорит юрист.

Также есть случаи, когда алиментщики сбегают за границу либо уезжают в Крым и на оккупированную территорию Донбасса. Там их отыскать практически невозможно. После этого они могу оказаться в России или Беларуси, а оттуда уже отправляются за границу.