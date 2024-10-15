От соцсетей к финансовой грамотности: как FFA TEENS Александра Орловского помогает подросткам

Как подготовить подростков к успешной взрослой жизни? Как понимать современные денежные инструменты и технологии? На эти и другие вопросы отвечает новая образовательная программа FFA TEENS, которую разработала одна из крупнейших криптосообществ в Украине – Financial Freedom Academy. Первый набор, стартовавший 16 сентября, собрал уже 52 участника.

Основатель FFA Александр Орловский объясняет: идея проекта возникла из личного опыта.

"Я создавал эту программу для своих младших братьев и быстро понял, что многие украинские подростки нуждаются в чем-то большем, чем может предложить традиционное школьное образование. Часто они не знают, чего стремится, зависят от окружающих или скрываются в мире соцсетей и игр. FFA TEENS мы создали для того, чтобы подготовить их к обеспеченной, счастливой взрослой жизни уже сейчас", – рассказывает Александр Орловский.

В течение шести месяцев участники программы дважды в неделю будут узнавать современные технологии инвестирования, автоматизированную торговлю, планирование и тайм-менеджмент. Их ждут интерактивные уроки в Zoom, электронный дневник, практические домашние задания и общение со сверстниками. Программа включает практические упражнения, которые помогут закрепить полученные знания без риска потери реальных средств.

Программа FFA TEENS фокусируется на развитии soft skills, лидерских качеств, критического мышления и финансовой грамотности. В кругу сверстников подростки научатся ответственно относиться к деньгам, а также будут исследовать, как новейшие технологии и искусственный интеллект могут помочь их личному и профессиональному развитию.

Больше всего я хотела для сына пространства с единомышленниками на родном языке. Когда я искала курсы для него, мне предложили попробовать эту школу. Илья, начиная с пробной встречи, был в восторге. Он ждет каждую встречу, мечтает поскорее получить и заполнить дневник. Илья сказал, что все встречи разные, и интересные собеседники, все на одной волне, это и заинтересовало. Постоянно говорит – интересно, а что дальше? – И уже трижды поблагодарил нас с его папой за эту возможность," – делится Наталья Мисюк из Германии. Ее 14-летний сын Илья начал обучение по программе FFA TEENS.

В течение всего курса участников будут сопровождать опытные менторы и психологи. Они будут помогать подросткам развивать эмоциональный интеллект, усиливать навыки самоконтроля и управления стрессом.

"Окружение важно. Поэтому мы создаем для детей полезное коммьюнити, поддерживающее их развитие и стремление сознательно изменять свою жизнь к лучшему, строить гармоничные отношения с близкими и эффективно разрешать конфликты. И это будет новое поколение успешных, сознательных, активных и целеустремленных людей", - отметил Александр Орловский.

Организаторы отмечают, что проект дополняет традиционное образование и предоставляет подросткам действенные инструменты для достижения своих целей в современном мире.