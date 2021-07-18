От покушения до военного положения: как охраняют президентов и кого пытались "убрать" в Украине

На охрану первых лиц в разных странах мира тратят, по меркам обывателей, баснословные деньги. Однако безопасность не может стоить копейки, а жизнь вообще бесценна. Стоит ли говорить, что убийство главы государства может привести к жесточайшему кризису? Последнее ЧП мирового масштаба – расстрел президента Гаити Жовенеля Мовиза – яркий тому пример.

О том, как охраняют глав государств и о самых известных покушениях – читайте в материале OBOZREVATEL.

Президент Гаити 53-летний Жовенель Мовиз был убит при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 г. Серьезно пострадала и первая леди Мартин Моиз, но женщину удалось спасти.

Это послужило причиной беспорядков в столице Гаити – Порт-о-Пренс. Было объявлено чрезвычайное положение, по факту – военное. Со всеми вытекающими последствиями. А власти Республики Гаити обратились к США и Организации Объединенных Наций за помощью в защите ключевой инфраструктуры.

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Власти Гаити считают, что к убийству причастны 28 человек, большинство из которых бывшие колумбийские военные. Расследование еще продолжается, а страну продолжает лихорадить.

Как тут не вспомнить, какое бурное обсуждение (а у некоторых и осуждение) вызвал переезд президента Украины Владимира Зеленского на государственную дачу в Конча-Заспе. Но собеседник OBOZREVATEL, который ранее служил в Управлении государственной охраны Украины, убежден, что в отдельно стоящей резиденции как раз и можно обеспечить эффективную защиту охраняемого лица – адекватную уровню угроз. При этом она обходится не дороже, чем если бы президент жил в ЖК, в многолюдном центре столицы.

"Не стоит сравнивать ситуацию у нас и произошедшее недавно на Гаити. Это, во первых, беднейшая страна западного полушария. Во-вторых, об "уровне" охраны их президента говорит даже то, что группа бывших колумбийских военных смогла проникнуть в резиденцию, представившись сотрудниками агентства США по борьбе с оборотом наркотиков. Как говорится, без комментариев", – заявил телохранитель.

Экс-сотрудник УГО, который сейчас занимается VIP-безопасностью в частном агентстве, также провел интересную аналогию с охраной Дональда Трампа.

"Когда на президентских выборах в США в 2016 году победил Трамп, то обеспечение его безопасности – до переезда в Белый дом – обходилось американскому бюджету по миллиону долларов в день! Секретной службе США пришлось задействовать большое количество специальных агентов для эффективной охраны Трампа и его семьи, которые на тот момент жили в башне Trump Tower на Манхэттене", – рассказал телохранитель.

В истории были примеры, когда снятие госохраны приводило и к трагическому финалу. Многие в Британии считают, что гибель принцессы Дианы можно было предотвратить, хотя она произошла и не вследствие покушения.

В частности, об этом в эфире телепрограмме Good Morning Britain открыто заявил Кен Уарфе – бывший сотрудник лондонской полиции, ранее отвечавший за охрану принцессы. После развода Диану перестала охранять полиция, что, по словам Уарфе, и привело в 1997 году к страшной аварии в Париже.

Диана и ее спутники пытались скрыться от преследовавших их папарацци и попали в ДТП. По словам экс-полицейского, слаженная работа охраны однозначно предотвратила бы трагедию.

На постсоветском пространстве два покушения чудом пережил президент Грузии Эдуард Шеварнадзе. Первое случилось в 1995 году. 29 августа Шеварднадзе собирался ехать на церемонию подписания Конституции. Рядом с "Волгой", в которую садился президент Грузии, взлетела на воздух начиненная взрывчаткой "Нива".

Шеварднадзе был ранен осколками стекла, а его водитель и несколько телохранителей – контужены. Фотографии грузинского президента в майке с порезами на лице облетели весь мир.

После этого правительство Германии подарило Эдуарду Шеварнадзе бронированный Mercedes-Benz W140 S 600.

А в феврале 1998 года президентский кортеж в центре Тбилиси обстреляли из гранатомета и автоматов. Жизнь Шеварнадзеи во время этого покушения спас... бронированный Mercedes. Стоимость авто на тот момент не разглашалась.

За годы Независимости Украины на должностных лиц, которых защищают в соответствии с действующим законодательством сотрудники Управления государственной охраны Украины, был совершен ряд покушений. Причем часть из них – на кандидатов в президенты Украины, так как до 2014 года они входили в перечень лиц, имеющих право на госохрану.

Перечислим наиболее серьезные из них.

1. В 1991 году на рынке в Харькове мужчина из толпы на рынке попытался ударить ножом тогда еще кандидата в президенты Леонида Кравчука. Телохранитель закрыл Кравчука собой, в результате чего получил серьезное ножевое ранение.

2. В 1996 году в Киеве произошла попытка покушения на премьер-министра Павла Лазаренко, когда он ехал в автомобиле. Взрывное устройство, которым управляли дистанционно, установили в канализационном люке по пути следования премьера.

3. В 1999 году в Кривом Роге на встрече с избирателями кандидата в президенты Украины Натальи Витренко в толпу бросили две гранаты. От взрывов пострадали более 40 человек, Витренко также получила осколочные ранения.

4. В 2004 году кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко отравили диоксином. Это преступление стало самым резонансным за всю историю покушений на украинских политиков.

5. В 2014 году в Киеве возле здания Администрации президента сотрудники Управления госохраны предупредили возможное покушение на Петра Порошенко. Перед выездом президентского кортежа нашли самодельное взрывное устройство и записку, адресованную пятому главе государства.

Службы, которые непосредственно занимаются безопасностью президентов, тщательно берегут не только своих VIP-подопечных, но и информацию, касающуюся осуществления этой охраны – в 99% и финансовую. Этому есть логичное объяснение: любая утечка может привести к серьезным последствиям, а то и к гибели охраняемого лица. Ясно одно: экономить на безопасности точно нельзя.