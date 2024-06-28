От мечты к действию: Фонд Рината Ахметова озвучил 10 шагов, которые помогут подростку выбрать профессию

Перед каждым ребенком рано или поздно возникает вопрос: "Кем быть?" Сориентироваться в многогранном мире профессий, выбрать из них желаемую и сделать к ней первые шаги украинской молодежи помогает профориентационный плакат "Твой суперпуть от мечты к действию!", разработанный в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила".

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Это практичная, конкретная пошаговая инструкция, созданная на основе психологии подростков и особенностей нашего меняющегося времени. Специалисты Фонда Рината Ахметова выделили 10 ключевых шагов для поиска профессии мечты – и плакат бережно и внимательно проводит подростка каждым из них.

Если вы хотите получить плакат в печатном виде, оставьте заявку в форме.

Например, формула "Хочу-Можу-Надо", предложенная на плакате, очень эффективна в профориентации и помогает сузить круг поиска своего дела. А полезный сериал "Твоя суперпрофессия", созданный Фондом, даст много подсказок и поможет молодому человеку посмотреть на рынок труда без "розовых очков", ведь у каждой специальности есть свои подводные камни.

Такие плакаты Фонд уже передал киевскому центру поддержки переселенцев Ямариуполь, также плакаты используются в рамках проекта Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" в детском лагере в Закарпатье, где отдыхают, восстанавливаются и получают новые знания ребята, пострадавшие от войны.

Фонд Рината Ахметова системно помогает подросткам в выборе жизненного пути. Это создание мотивационных видео для подростков, образовательный онлайн-сериал "Твоя суперпрофессия", Telegram-канал "Твоя суперсила" – там много полезного для саморазвития, образования, мотивации и психологической поддержки.

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше за ссылкой.