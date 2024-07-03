Точка Немо. Как выглядит 'самое одинокое место на Земле': ближайших людей можно найти на Международной космической станции

Потрясающий факт, что "самая одинокая точка" на Земле находится ближе к астронавтам, чем любой человек на планете, ошеломил пользователей TikTok. Точка Немо, названная в честь моряка подводной лодки из романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой", является самым отдаленным местом посреди мирового океана.

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Оно настолько далеко от цивилизации, что самые близкие к нему люди – это те, кто крутятся над нами на Международной космической станции. Удивительный факт распространил пользователь TikTok под ником Psychopoly.

Он указал на полную изоляцию, сказав: "Если вам здесь нужна чья-то помощь, людям понадобится 15 дней, чтобы добраться до вас (на лодке), что было бы эквивалентно тому, что они прошли две трети пути через Соединенные Штаты". На этом автор видео не остановился, отметив, что Точка Немо находится вблизи того места, где был обнаружен знаменитый таинственный звук "Bloop", породивший теории о трещинах айсбергов или огромном неизведанном морском существе.

Вирусный ролик набрал более пяти миллионов просмотров и вызвал волну реакции. Один пользователь написал: "Я даже не хочу об этом думать", а другой поделился: "Я бы никогда не поехал туда сам, если бы вообще поехал". Другие высказывали собственные жуткие мысли, а некоторые прокомментировали: "Почти 80% всего океана не исследованы, что-то там есть, я это знаю".

В 2022 году стало известно, что NASA рассматривает возможность вывести из строя Международную космическую станцию, погрузив ее в океан в течение следующего десятилетия. Космическое агентство планирует вывести лабораторию с орбиты в январе 2031 года, отправив ее на кладбище космических кораблей – в Точку Немо.

Тем временем в начале этого года 62-летний исследователь Харрогита Крис Браун попал в заголовки газет, как первый человек, достигший Точки Немо. Вместе с его 30-летним сыном Микой они сумели доплыть до полюса всего за девять дней, прежде чем поделиться своим путешествием в социальных сетях.

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