От коронавируса в мире вакцинировались уже почти 30 млн: какие страны в топе

Таша Адамович Общество 09:49, 14.01.2021 Обновлено: 10:34, 14.01.2021

Общее количество вакцинированных от коронавируса в мире составило почти 30 млн человек; наибольший показатель использования препарата на 100 человек у Израиля, Арабских Эмиратов и Бахрейна.

Такую статистику 14 января опубликовал сайт Our World in Data. Подсчеты велись из расчета количества введенных доз препарата на 100 человек.

Показатель Израиля – 23 дозы вакцины на каждую сотню граждан, Арабских Эмиратов – 14,1, Бахрейна – 5,75 (по данным на 12 января).

В Великобритании он составил 4,52 на каждые 100 человек (на 12 января), США – 3,11.

Для сравнения: 10 дней назад, по данным на 3 января, показатель уровня иммунизации по указанным странам составлял:

  • Израиль – 14,14 дозы препарата на каждую сотню граждан;

  • Бахрейн – 3,62;

  • Великобритания (на 27 декабря) – 1,39;

  • США – 1,38.

Арабских Эмиратов на тот момент вовсе не было в списке.

Также, по новым подсчетам, вакцинация быстрее всео идет в таких странах мира:

  • Дания – 2,04 (на 12 января);

  • Исландия – 1,43 (на 30 декабря 2020-го);

  • Италия – 1,32 (на 12 января);

  • Испания – 1,24;

  • Словения – 1,18 (на 12 января);

  • Канада – 1,03 (на 12 января);

  • Эстония – 1,02;

  • Германия – 0,9 (на 12 января);

  • Хорватия – 0,84;

  • Польша – 0,82;

  • Румыния – 0,8;

  • Китай – 0,69;

  • Кипр – 0,69 (на 10 января);

  • Россия – 0,55 (на 2 января);

  • Саудовская Аравия – 0,51 (на 11 января);

  • Франция – 0,38;

  • Аргентина – 0,37;

  • Мексика – 0,07 (на 12 января).

Среднемировой показатель вакцинации от коронавируса составил 0,38 дозы на 100 человек (на 12 января).

На сайте уточнили, что единица расчетов считается разовой дозой и может не равняться общему количеству вакцинированных людей в зависимости от конкретного режима дозирования: к примеру, люди получили несколько доз.

Показатель уровня вакцинации по странам мира
ourworldindata.org

В Украине иммунизацию от коронавируса планируют начать в феврале. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Общенациональный план по вакцинации украинцев был утвержден Министерством здравоохранения в конце декабря минувшего года.

Первыми в стране прививки получат люди с высоким риском заражения COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

Всего в течение 2021-2022 годов прививками собираются охватить не менее 50% населения страны, то есть 20 млн человек.

Первый контракт на поставку вакцины Украина подписала с китайской компанией Sinovac Biotech. В максимально короткие сроки наша страна должна получить 1,9 млн доз этого препарата.

Также Степанов сообщил, что переговоры о поставке вакцины ведутся с еще несколькими изготовителями.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Турции 13 января стартовала вакцинация населения против коронавирусной инфекции препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech (Китай), который закупила и Украина. Одним из первых прививку сделал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Комментировать
Общество

Смотрите также

"ЕС" предложила 7 миллиардов из Офиса Президента и силовиков направить на субсидии

На Прикарпатье сельчане затравили врача из-за ношения маски. Видео

Украина и Литва провели телемост из-за российской агрессии: Порошенко поблагодарил страну за поддержку

Кива приехал в Лубны после взрыва и угодил в скандал за пиар на тарифах. Видео

В США впервые за 70 лет казнили женщину