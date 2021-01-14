От коронавируса в мире вакцинировались уже почти 30 млн: какие страны в топе
Общее количество вакцинированных от коронавируса в мире составило почти 30 млн человек; наибольший показатель использования препарата на 100 человек у Израиля, Арабских Эмиратов и Бахрейна.
Такую статистику 14 января опубликовал сайт Our World in Data. Подсчеты велись из расчета количества введенных доз препарата на 100 человек.
Показатель Израиля – 23 дозы вакцины на каждую сотню граждан, Арабских Эмиратов – 14,1, Бахрейна – 5,75 (по данным на 12 января).
В Великобритании он составил 4,52 на каждые 100 человек (на 12 января), США – 3,11.
Для сравнения: 10 дней назад, по данным на 3 января, показатель уровня иммунизации по указанным странам составлял:
Израиль – 14,14 дозы препарата на каждую сотню граждан;
Бахрейн – 3,62;
Великобритания (на 27 декабря) – 1,39;
США – 1,38.
Арабских Эмиратов на тот момент вовсе не было в списке.
Также, по новым подсчетам, вакцинация быстрее всео идет в таких странах мира:
Дания – 2,04 (на 12 января);
Исландия – 1,43 (на 30 декабря 2020-го);
Италия – 1,32 (на 12 января);
Испания – 1,24;
Словения – 1,18 (на 12 января);
Канада – 1,03 (на 12 января);
Эстония – 1,02;
Германия – 0,9 (на 12 января);
Хорватия – 0,84;
Польша – 0,82;
Румыния – 0,8;
Китай – 0,69;
Кипр – 0,69 (на 10 января);
Россия – 0,55 (на 2 января);
Саудовская Аравия – 0,51 (на 11 января);
Франция – 0,38;
Аргентина – 0,37;
Мексика – 0,07 (на 12 января).
Среднемировой показатель вакцинации от коронавируса составил 0,38 дозы на 100 человек (на 12 января).
На сайте уточнили, что единица расчетов считается разовой дозой и может не равняться общему количеству вакцинированных людей в зависимости от конкретного режима дозирования: к примеру, люди получили несколько доз.
В Украине иммунизацию от коронавируса планируют начать в феврале. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Общенациональный план по вакцинации украинцев был утвержден Министерством здравоохранения в конце декабря минувшего года.
Первыми в стране прививки получат люди с высоким риском заражения COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.
Всего в течение 2021-2022 годов прививками собираются охватить не менее 50% населения страны, то есть 20 млн человек.
Первый контракт на поставку вакцины Украина подписала с китайской компанией Sinovac Biotech. В максимально короткие сроки наша страна должна получить 1,9 млн доз этого препарата.
Также Степанов сообщил, что переговоры о поставке вакцины ведутся с еще несколькими изготовителями.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Турции 13 января стартовала вакцинация населения против коронавирусной инфекции препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech (Китай), который закупила и Украина. Одним из первых прививку сделал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.