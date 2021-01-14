От коронавируса в мире вакцинировались уже почти 30 млн: какие страны в топе

Общее количество вакцинированных от коронавируса в мире составило почти 30 млн человек; наибольший показатель использования препарата на 100 человек у Израиля, Арабских Эмиратов и Бахрейна.

Такую статистику 14 января опубликовал сайт Our World in Data. Подсчеты велись из расчета количества введенных доз препарата на 100 человек.

Показатель Израиля – 23 дозы вакцины на каждую сотню граждан, Арабских Эмиратов – 14,1, Бахрейна – 5,75 (по данным на 12 января).

В Великобритании он составил 4,52 на каждые 100 человек (на 12 января), США – 3,11.

Для сравнения: 10 дней назад, по данным на 3 января, показатель уровня иммунизации по указанным странам составлял:

Израиль – 14,14 дозы препарата на каждую сотню граждан;

Бахрейн – 3,62;

Великобритания (на 27 декабря) – 1,39;

США – 1,38.

Арабских Эмиратов на тот момент вовсе не было в списке.

Также, по новым подсчетам, вакцинация быстрее всео идет в таких странах мира:

Дания – 2,04 (на 12 января);

Исландия – 1,43 (на 30 декабря 2020-го);

Италия – 1,32 (на 12 января);

Испания – 1,24;

Словения – 1,18 (на 12 января);

Канада – 1,03 (на 12 января);

Эстония – 1,02;

Германия – 0,9 (на 12 января);

Хорватия – 0,84;

Польша – 0,82;

Румыния – 0,8;

Китай – 0,69;

Кипр – 0,69 (на 10 января);

Россия – 0,55 (на 2 января);

Саудовская Аравия – 0,51 (на 11 января);

Франция – 0,38;

Аргентина – 0,37;

Мексика – 0,07 (на 12 января).

Среднемировой показатель вакцинации от коронавируса составил 0,38 дозы на 100 человек (на 12 января).

На сайте уточнили, что единица расчетов считается разовой дозой и может не равняться общему количеству вакцинированных людей в зависимости от конкретного режима дозирования: к примеру, люди получили несколько доз.

Показатель уровня вакцинации по странам мира ourworldindata.org

В Украине иммунизацию от коронавируса планируют начать в феврале. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Общенациональный план по вакцинации украинцев был утвержден Министерством здравоохранения в конце декабря минувшего года.

Первыми в стране прививки получат люди с высоким риском заражения COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

Всего в течение 2021-2022 годов прививками собираются охватить не менее 50% населения страны, то есть 20 млн человек.

Первый контракт на поставку вакцины Украина подписала с китайской компанией Sinovac Biotech. В максимально короткие сроки наша страна должна получить 1,9 млн доз этого препарата.

Также Степанов сообщил, что переговоры о поставке вакцины ведутся с еще несколькими изготовителями.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Турции 13 января стартовала вакцинация населения против коронавирусной инфекции препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech (Китай), который закупила и Украина. Одним из первых прививку сделал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.