Від коронавірусу у світі вакцинувалися вже майже 30 млн: які країни в топі

Загальна кількість вакцинованих від коронавірусу у світі склала майже 30 млн осіб; найбільше доз вакцини від COVID-19 використали Ізраїль, Арабські Емірати та Бахрейн.

Таку статистику 14 січня опублікував сайт Our World in Data. Підрахунки велися з розрахунку кількості введених доз препарату на 100 осіб.

Ізраїль використав 23 дози вакцини на кожну сотню громадян, Арабські Емірати – 14,1, Бахрейн – 5,75 (за даними на 12 січня).

У Великій Британії цей показник становить 4,52 на кожні 100 осіб (на 12 січня), США – 3,11.

Для порівняння: 10 днів назад, за даними на 3 січня, показник рівня імунізації по вказаних країнах становив:

Ізраїль – 14,14 дози препарату на кожну сотню громадян;

Бахрейн – 3,62;

Велика Британія (на 27 грудня) – 1,39;

США – 1,38.

Арабських Еміратів на той момент зовсім не було в списку.

Також, за новими підрахунками, вакцинація швидше за всіх йде в таких країнах світу:

Данія – 2,04 (на 12 січня);

Ісландія – 1,43 (на 30 грудня 2020-го);

Італія – 1,32 (на 12 січня);

Іспанія – 1,24;

Словенія – 1,18 (на 12 січня);

Канада – 1,03 (на 12 січня);

Естонія – 1,02;

Німеччина – 0,9 (на 12 січня);

Хорватія – 0,84;

Польща – 0,82;

Румунія – 0,8;

Китай – 0,69;

Кіпр – 0,69 (на 10 січня);

Росія – 0,55 (на 2 січня);

Саудівська Аравія – 0,51 (на 11 січня);

Франція – 0,38;

Аргентина – 0,37;

Мексика – 0,07 (на 12 січня).

Середньосвітовий показник вакцинації від коронавірусу склав 0,38 дози на 100 осіб (на 12 січня).

На сайті уточнили, що одиниця розрахунків вважається разовою дозою й може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей в залежності від конкретного режиму дозування: наприклад, люди отримали кілька доз.

Показник рівня вакцинації по країнах світу ourworldindata.org

В Україні імунізацію проти коронавірусу планують почати в лютому. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загальнонаціональний план з вакцинації українців був затверджений Міністерством охорони здоров'я наприкінці грудня минулого року.

Першими в країні щеплення отримають люди з високим ризиком зараження COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією.

Загалом протягом 2021-2022 років щепленнями збираються охопити не менше 50% населення країни, тобто 20 млн осіб.

Перший контракт на поставку вакцини Україна підписала з китайською компанією Sinovac Biotech. У максимально короткі терміни наша країна повинна отримати 1,9 млн доз цього препарату.

Також Степанов повідомив, що переговори про постачання вакцини ведуться з ще декількома виробниками.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Туреччині 13 січня стартувала вакцинація населення проти коронавірусної інфекції препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech (Китай), який закупила й Україна. Одним з перших щеплення зробив міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа.