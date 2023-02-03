'От кого защищать, кто на нас напал?' Мать оккупанта на фоне потерь в армии РФ задумалась о причинах войны. Перехват

Российские оккупанты несут значительные потери на войне в Украине. В связи с этим находящиеся в тылу россияне начали прозревать.

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Теперь они не понимают, от кого их защищают, и кто напал на Россию. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки МОУ.

Так, в телефонном разговоре россиянка рассказала своему сыну о союзе матерей и настроении в нем.

По ее словам, матери ликвидированных оккупантов пытаются добиться правды и справедливости от власти, но все напрасно.

Одна из россиянок в телефонном разговоре со своим сыном, воюющим в составе армии РФ против ВСУ, рассказала ему о настроениях в "Союзе солдатских матерей", где "все окутаны горем из-за потери детей".

"Все плачут, там столько жертв. Среди мирного этого, слушай, взять сына и блин... и потерять... Я еще не могу объяснить себе ради чего, понимаешь? Приходят там дети в гробах..." – сказала она.

Кроме того, женщина возмутилась, что на РФ никто не нападал, но всюду говорят, что надо "защищать родину".

"Что за "родину защищать"? Кто на нас напал?", – спрашивает она.

Следует отметить, что российские оккупационные войска на 344-й день вторжения в Украину потеряли более 129 030 солдат и офицеров. Только за последний день украинские защитники ликвидировали на фронте 610 захватчиков.

Напомним, мать ликвидированного в Макеевке россиянина, мобилизованного в армию РФ осенью, записала обращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Она заявила, что ее сын не находится в списках погибших, а командование просто игнорирует родственников "демобилизованных" оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России семья одного из ликвидированных в Украине оккупантов устроила между собой разборки из-за выплат, которые в стране-агрессоре обещают за гибель мужчины на войне. Так, мать уничтоженного защитниками Украины россиянина, решила судиться с его женой, которая получила "гробовые" и квартиру.

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