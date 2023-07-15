От 'битвы народов' к военно-политическому союзу. Как российская угроза объединила бывших врагов

На этой неделе в центре внимания – Вильнюс, точнее прошедший в столице Литвы саммит НАТО, на повестке дня которого стояли вопросы дальнейших отношений с Украиной. Да, мы не получили приглашение, нам до сих пор не известны временные перспективы вступления в блок, но "красной нитью" во всех дискуссиях была безоговорочная поддержка нашего государства со стороны стран–членов блока в нашей борьбе против российской агрессии. Интересно, что среди стран, которые поддерживают нас больше всего, – страны Балтии, Польша, Чехия, Германия. Сегодня они демонстрируют мощное единство и сплоченность, хотя шесть веков тому назад были смертельными врагами. История, как известно, – дама капризная.

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Речь идет о Великой войне 1409-1411 гг., точнее о Грюнвальдской битве, которая произошла ровно 613 лет назад – 15 июля 1410 года. В тот день на поле боя сошлись войска Тевтонского ордена (немецкие рыцари) и объединенные войска Королевства Польского и Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского. Количество народов, участвовавших в этом сражении, огромно – немцы, французы, швейцарцы, чехи, поляки, литовцы, белорусы и даже татары. Поэтому иногда это сражение еще называют "битвой народов". Участвовали в Грюнвальдской битве и наши предки, которые тогда назывались русинами. Историки говорят о том, что, по крайней мере, 17 хоругвей (военное подразделение того времени) объединенного войска состояли из воинов, происходивших из украинских этнических земель – Галиции, Волыни, Киевщины, Подолья, Черниговщины и других. Самым известным украинцем, проявившим себя в битве, является Иванко Сушик из Романова (село возле Львова). В 2005 году "Укрпочта" даже выпустила в его честь почтовую марку в серии "История войск в Украине".

Победили в битве войска Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Это положило конец агрессивным претензиям немецкого ордена на восточные земли – территории сегодняшней Польши, Беларуси, стран Балтии, а тевтоны с тех пор потеряли военное и экономическое могущество, ведь большинство немецких рыцарей погибло, большое количество попало в плен и за них нужно было платить выкуп, а также на орден были наложены контрибуции.

Интересный факт. Сражение имело такое важное историческое значение, а победа в нем была настолько блестящей, что Россия пыталась присвоить ее себе. В 2017 году в российских городах появились билборды, на которых утверждалось, что Грюнвальдская битва является памятной датой военной истории России.

Даже сейчас на сайте российского военно-исторического общества отмечено, что "русские войска и их союзники одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве". Это событие было внесено в список памятных дат российской военной истории России еще в 2014 году.

В составе объединенных войск действительно была хоругвь, сформированная из воинов с территорий, которые сейчас находятся в составе России, – Смоленская земля, но она относилась к Великому княжеству Литовскому. Это была лишь одна хоругвь из 51-й, входившей в объединенное войско, поэтому формулировка "русские войска и их союзники" выглядит не то что забавно, а крайне цинично. Впрочем, все уже привыкли, что Россия ворует чужую историю. У нее просто отсутствует собственная, а то, что есть, основывается на истории захваченных территории и порабощенных народов.

Это же происходит и с украинской историей. Из своих учебников по истории россияне убрали название "Киевская Русь" и заменили его на "Русь", откуда, мол, и начинается история России. В 2017 году Путин во время своего визита во Францию заявил, что дочь киевского князя Ярослава Мудрого, французская королева Анна Киевская является русской. И таких примеров сотни.

Очевидно одно: подлинная история России – это позорная история захватнических войн и порабощенных народов. История поражений и кровавых преступлений. И чтобы отбелить свою репутацию, создать благочестивый имидж, она прибегает к подобным манипуляциям – ворует чужую историю, присваивает достижения, создает целые философские течения и концепции, как, например, русское мессианство. Где Москва – объявляется третьим Римом, а миссия русского народа – освободить (а на самом деле поработить) славянские народы.

На мой взгляд, достаточно символично, что даты и город проведения саммита НАТО совпали с историческими событиями. Недаром, как я уже отметил, Грюнвальдскую битву называют "битвой народов". Не только из-за их большого количества, но и потому, что она свидетельствует о том, что когда свободные народы объединяются перед общими вызовами, когда нужно вместе противостоять и отразить вражеское нашествие, они непременно побеждают. Такое единство мы наблюдали на саммите НАТО, а значит, впереди – наша решающая "Грюнвальдская битва" и мы в ней обязательно победим.