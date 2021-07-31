Жара скоро покинет Украину, вернутся дожди с грозами: в Гидрометцентре уточнили погоду

В эти выходные в Украине температурный максимум может достигать +37 градусов. Однако уже через несколько дней погода существенно изменится. Нас ждет умеренно теплый и дождливый период, возможны грозы и шквалы.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала. Далее приводим ее прямую речь.

Жара задержится в Украине до понедельника включительно. Температуры в настоящее время составляют +30... +32 градуса, на юге и востоке до +35, местами до +37 градусов. Обычно высокие температуры наблюдаются на юго-востоке, в Приазовье, на Херсонщине, в Запорожской области. В ближайшие дни такие высокие температуры там кое-где возможны.

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С понедельника-вторника жара начнет спадать, так как к нам с северо-запада и севера понемногу начинает поступать более прохладный воздух.

Это похолодание будет относительным, так как температура снизится до +22... +25 градусов. Погода станет менее жаркой, более комфортной. Но это похолодание в большей степени ощутят жители западных, северных и центральных областей. А вот на юге и востоке хоть жара немного ослабеет, но все же температуры будут довольно высокими, около +30 градусов.

Поэтому, если вы вообще планируете отпуск где-нибудь на море, вас похолодание может не пугать, так как температура упадет незначительно.

Кратковременные дожди и грозы возможны в ближайшие дни в субботу на крайнем западе страны и на крайнем востоке. В дневные часы будут кратковременные грозовые дожди. В воскресенье осадки мы ожидаем в северных и центральных областях. В частности, в Киеве в воскресенье в середине дня возможна гроза.

В понедельник также в северных и центральных областях грозовые дожди еще могут наблюдаться.

Всего в летний период мы обычно не наблюдаем тотальных осадков. Осадки преимущественно кратковременные и локальные. К примеру, гроза может длиться 20-30 минут, как 29 июля в столице, но гроза может быть очень интенсивной. Она может сопровождаться градом, шквалистым ветром. Тогда в столице несколько деревьев было повалено. То есть грозы опасны, они могут нанести много ущерба.

Затем до конца следующей недели на левобережье возможны отдельные грозы. На остальной части территории Украины во вторник и среду преимущественно уже будет без осадков.

Температурные показатели в горах ниже. К примеру, в эти дни там +18... +20 градусов. Стоит понимать: если вы поднимаетесь в горы, а тем более на высоту 2 километра – это высота Говерлы, – то там температуры будут даже меньше +20 градусов.

К тому же стоит учитывать, что погода в горах очень изменчива. Может быть внезапный порывистый ветер, внезапная гроза. Поэтому одеваться, если вы планируете поездку в горы, стоит соответственно, не считаться с тем, что у подножия горы может быть жарко.

Что касается осадков, то в субботу в горах их не будет. В воскресенье, понедельник и вторник возможны кратковременные грозовые дожди. Скорее всего, на следующей неделе они довольно часто будут наблюдаться.

Следующая неделя будет более прохладной, но скорее всего в дальнейшем, в середине августа жара еще вернется. В августе очень часто, практически из года в год, мы наблюдаем периоды сухой жаркой погоды.