От -10 до +18: в Гидрометцентре озвучили прогноз погоды в Украине до конца октября. Эксклюзив

На протяжении этой недели погода в Украине изменится дважды. В начале ожидается похолодание с ночными морозами до -10 градусов, но уже через несколько дней в страну вновь придет потепление с приятными температурами и ясным небом.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Она также пояснила, какую погоду можно ожидать в начале ноября.

Сейчас на территорию Украины в плане температуры начала влиять холодная воздушная масса с северных широт. А в плане атмосферного давления влияет антициклон.

Именно этот антициклон обеспечивает нам спокойную погоду, ясное небо, но одновременно невысокие температуры. Прохладный воздух, который зашел в Украину, будет формировать нашу погоду в ближайшие несколько дней.

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Температуры ночью будут опускаться ниже нуля, ожидаются морозы. В восточных областях может быть до -10 градусов. В Карпатском регионе также сохранится морозная погода.

Но в дневные часы температура все равно будет преимущественно плюсовая. К примеру, во вторник, 26 октября, в Киеве ожидаем около +10... +12 градусов.

Антициклон, который пришел к нам с запада, смещается через нашу территорию в восточном направлении. Соответственно, направление ветра также будет меняться. Если раньше преобладал северный, северо-западный ветер, то во вторник в большинстве областей будет преобладать южный, юго-западный ветер, поэтому температура будет немного повышаться.

Начиная со среды, 27 октября, по всей территории Украины мы ожидаем потепление. Нельзя сказать, что оно будет очень существенным, но ощутимым по сравнению с началом недели. Температуры будут несколько выше. Например, до +14 градусов для Киева, до +15 для западных областей. Такие же показатели будут по восточным областям. На юге на выходные может быть +17... +18 градусов.

Особенность заключается в том, что ночи уже не будут такими прохладными. Начиная со среды в большинстве областей морозов не будет.

В ночь на среду, 27 октября, значения несколько ниже нуля могут быть в восточных областях. Но в ночь на четверг и в ночь на пятницу по всей территории страны ночью будет в пределах 0... +5 градусов. На выходные температура в ночные часы местами может достигать +8... +10 градусов. Кое-где на высокогорье Карпат может быть около 0 градусов, но это локальные территории. В целом на конец недели ожидаем потепление на всей территории Украины.

По поводу осадков – к концу недели, соответственно, до конца октября мы на них не рассчитываем. Потому что над нашей территорией будет поле повышенного давления, поэтому никакие фронта, осадки к нам не попадут.

Такая погодная ситуация продержится до понедельника, 1 ноября.

По предварительным расчетам, начало ноября будет еще достаточно теплым, но за счет изменения погоды возможны дожди, по ощущениям, возможно, более осенняя погода. Антициклон будет отходить, поэтому будем уточнять, что нас ожидает дальше.

На официальном сайте Украинского гидрометцентра обнародованы погодные карты до пятницы, 29 октября, включительно.

На вторник, 26 октября там прогнозируют в дневные часы на большей части территории Украины +10... +11 градусов, ночью морозы до -7 градусов. Осадков не прогнозируется.

В среду, 27 октября погодная ситуация в Украине будет подобна ситуации вторника, но морозы в ночные часы станут не такими сильными, температура повысится на 1-2 градуса. Дневной максимум ожидается на уровне +14 градусов на крайнем западе и юге страны.

В четверг, 28 октября небольшие отрицательные температуры возможны лишь в ночные часы на востоке страны. На большей территории Украины ночью ожидается +1... +3 градуса. Днем воздух прогреется до +14 градусов в центре, на западе и юге и до +11 на востоке.

В пятницу, 29 октября ночной "минус" возможен только в центре страны. Днем максимальные показатели на уровне +16 градусов ожидаются на западе, минимальные на уровне +11 градусов – на востоке.