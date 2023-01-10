Освобожденная из российского плена защитница ''Азовстали'' вернулась на службу вместе со своим четырехлапым напарником. Фото

Кинолог Алина Панина, освобожденная из российского плена во время обмена 17 октября 2022 года, уже приступила к службе в одном из пограничных подразделений Волынского отряда. На службу она вернулась с новым четырехлапым напарником.

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Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что женщина пробыла в плену 5 месяцев. Теперь она с нетерпением ждет возвращения из плена своего мужа, тоже пограничника.

В руки оккупантов Алина Панина попала в Мариуполе. Именно в этом городе застало кинолога утро полномасштабного вторжения. Она вместе со своей собакой Соней осуществляла осмотр судов в морском торговом порту.

Алина принимала участие в обороне завода "Азовмаш", неделю пробыла под постоянными обстрелами на "Азовстале". Дальше – плен, в который она попала вместе с двумя своими служебными собаками Соней и Джесси.

Из плена Алина вернулась без них, собак оккупанты девушке не отдали.

После длительной реабилитации и восстановления пограничница вернулась на родную Волынь и продолжает службу на украинско-польской границе.

Чтобы поддержать Алину, друзья подарили ей спаниеля Челси, который как две капли воды похож на Соню. Сейчас собака привыкает к новой напарнице, Алина постоянно с ним занимается, тренирует.

Несмотря на все, пограничница не оставляет попыток вернуть своих Соню и Джесси. А в ее родном Нововолынске художники посвятили кинологу стенопись, на которой изобразили девушку с ее четырехлапыми друзьями.

Открытие стенописи состоялось в день освобождения Паниной из плена. Это было знаковое совпадение, поскольку о том, что именно в этот день она вернется на родную землю никто из организаторов и не подозревал.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вернула из российского плена еще 50 своих защитников. Очередной обмен военнопленными состоялся 8 января.

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